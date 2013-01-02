پیام تسلیت مسئولان شاهرود به مناسبت ارتحال امام جمعه بیارجمند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمود ترابی شاهرودی، امام جمعه و مهدی بندرآبادی فرماندار شاهرود و کاظم جلالی نماینده مردم شهرستانهای شاهرود و میامی در پیامی ارتحال حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا احمدی، امام جمعه فقید بیارجمند را تسلیت گفتند.

در این پیام آمده است: بار دیگر دست تقدیر حضرت حق، گوهری کم نظیر از ساحت علم و دین را از ما گرفت تا در خزانه رحمت خویش پاسداری کند.

در ادامه این پیام آمده است: ارتحال عالم ربانی و عارف روشن ضمیر، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ رضا احمدی (رحمه الله علیه)، امام جمعه فقید بیارجمند خسارتی سنگین برای کشور و استان، شهرستان شاهرود و منطقه بیارجمند است، که تنها لطف ویژه پروردگار قادر به جبران آن خواهد بود.

در این پیام تصریح شده است: این عالم جلیل القدر عمر پر برکت خود را صرف ترویج دین، اخلاق و معنویت نمود و در طول سالیان متمادی با رفتار عالمانه خویش و ساده زیستی و مهمان نوازی چهره‌ای نورانی و فراموش ناشدنی از خود در خاطره‌‌ها باقی نهاد.

این پیام می افزاید: قلب مصفای آن پارسای پرهیزگار آینه روشن و صیقل یافته حکمت‌های الهی و سرچشمه فیوضات معنوی بی پایان بود.

