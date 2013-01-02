تصویب طرح جامع تقویت وتعمیق فرهنگ اقامه نماز

به گزارش خبرگزاری مهر، با در دستور کار قرار گرفتن طرح جامع تقویت وتعمیق فرهنگ نماز در مراکز آموزشی و تربیتی امروز بخش هایی از این طرح نظیر بیانیه ماموریت ، بیانیه چشم انداز ، بیانیه ارزش ها ، اهداف و راهبرد های کلان همچنین بخش هایی از راهبردهای اجرایی و فعالیت های سرآمد این طرح با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

ضرورت توسعه آموزش های ضمن خدمت معلمان ، استقرار نظام رتبه بندی معلمان به عنوان طرح تحولی در راستای کیفیت بخشی به آموزش و مشارکت خانواده ها در ترویج و تعمیق فرهنگ اقامه نماز از جمله مباحث مورد تاکید در این جلسه بود .

اعضای شورای عالی آموزش وپرورش همچنین از تلاش های انجام شده در رابطه با طرح هوشمندسازی مدارس و بهره مندی از رسانه های الکترونیکی از مسوولان آموزش و پرورش تقدیر کردند.