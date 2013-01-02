قصه گوی البرزی به جشنواره بین المللی قصه گویی راه یافت

طاهره گرمسیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نتایج جشنواره قصه گویی منطقه ای در رشت و وضعیت برگزیدگان استان البرز در این جشنواره گفت: روز گذشته با اعلام اسامی برگزیدگان، پرونده جشنواره منطقه ای بسته شد.



وی افزود: چهار نفر منتخب استان البرز در سه روز گذشته با نمایندگانی از استان های گیلان، فارس، لرستان، کردستان، زنجان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان به رقابت پرداختند و نرمین کریمی با اجرای قصه "الاغ با سواد" موفق شد با برگزیده شدن در جشنواره منطقه ای به جشنواره نهایی راه یابد.

گرمسیری زمان جشنواره نهایی را 28 بهمن تا اول اسفندماه جاری به میزبانی تبریز در آذربایجان شرقی اعلام کرد و گفت: در جشنواره نهایی برگزیدگان مناطق مختلف کشور و نمایندگانی از کشورهای آسیایی و اروپایی به رقابت خواهند پرداخت.



کارشناس فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز با اشاره به برگزاری دوره شانزدهم جشنواره بین المللی قصه گویی ادامه داد: این جشنواره به صورت مرحله ای و در چهار سطح استانی، منطقه ای، کشوری و بین المللی برگزار می شود و با بهره گیری از فن و هنر قصه، در تلاش است مضامین اخلاقی و اجتماعی را از لابه لای حوادث پیدا کند و قدرت استدلال و تغییر رفتار را در کودکان و نوجوانان که مخاطبان اصلی قصه گویی هستند، ایجاد کند.