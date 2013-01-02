19 دی ماه روز شهدای اردبیل نامگذاری شود

غلام عسگر کریمیان در حاشیه جلسه شورای فرهنگ ایثار و شهادت در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: مصمم هستیم با تکمیل پرونده نامگذاری این روز، این مهم در شورای فرهنگ عمومی مطرح و در تقویم استان ثبت شود.

وی با اشاره به علت نامگذاری 19 دی به عنوان روز شهدای اردبیل یادآور شد: در این روز 250 نفر از جوانان این استان در عملیات کربلای پنج به شهادت رسیدند که این تعداد شهید از اردبیل طی یک روز در طول هشت سال دفاع مقدس بی سابقه بوده است.

به گفته جانشین فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان شهدای19 دی به عبارتی نماد شهدای استان و در اصطلاح فرهنگ دفاع مقدس به عاشورای اردبیل تعبیر می شود.

وی با بیان اینکه به دلیل اهمیت این روز از سالهای گذشته همزمان با سالروز عملیات کربلای پنج یادواره شهدای اردبیل برگزار می شود، ادامه داد: یادواره 250 شهید عملیات کربلای پنج و چهار امسال نیز به شکوه خاص و در 19 دی در حسینیه ثارالله اردبیل برگزار خواهد شد.

کریمیان همچنین با اشاره به وجود سه هزار و 400 شهید در این استان تاکید کرد: آمار شهدای اردبیل به نسبت جمعیت در مقایسه با دیگر استانهای کشور بیشتر بوده و باید در این راستا برنامه های فرهنگی و معنوی متناسبی برگزار شود تا شهدا و ظرفیتهای فضای ایثار و شهادت در آن معرفی و شناسانده شود.

وی با بیان اینکه در بحث ایثار و شهادت باید بیش از پیش فرهنگ سازی و تبلیغ شود، عنوان کرد: امروزه به جهت گسترش تهاجمات فرهنگی، جنگ نرم و... ترویج فرهنگ انسان ساز شهادت و ایثار در جامعه ضروری است.