بانک اسمی بی سوادان تهیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقرزاده درجلسه بررسی وضعیت سواد آموزی استان آذربایجان شرقی در تبریز اظهار کرد: بانک اطلاعات اسمی بیسوادان در کشور بمنظورسهولت درشناسایی و جذب گروه هدف سواد آموزی با کمک مراجع ذیصلاح تهیه می شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با اعلام اینکه فرد با سواد فردی است که قادر به خواندن ،نوشتن ،حساب کردن و روخوانی قرآن کریم است ، افزود: وزارت آموزش وپرورش با بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود ،ساز وکار لازم به لحاظ ساختاری را جهت ریشه کنی بیسوادی فراهم می کند.

باقرزاده نظارت کامل وکنترل دقیق فرآیند سوادآموزی وارزشیابی کمی را از رویکردهای کیفیت بخشی به امر سوادآموزی درآموزش وپرورش عنوان کرد وگفت : برنامه های موفقیت آمیز سواد آموزی آذربایجان شرقی که حاکی ازمدیریت مدبرانه وتلاش های همکاران توانمند این استان است.