رحمت امینی مدیر هنرهای نمایشی حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی توسط بنیاد ادبیات نمایشی را امری مهم خواند و گفت: بنیاد ادبیات نمایشی با برگزاری این جشنواره در سطح کشور می تواند گام مهمی را در زمینه رشد و ارتقای هنر نمایشنامه‌نویسی در جامعه بردارد.

امینی افزود: برگزاری چنین جشنواره‌هایی نباید در حد تبلیغات و یا صرفاً در حد نام یک جشنواره باقی بماند بلکه خوب است برای برگزاری چنین جشنواره هایی به صورت سالانه برنامه ریزی جدی وجود داشته باشد و برگزاری منظم جشنواره ملی در سطح وسیع می تواند باعث ایجاد یک تعامل مداوم با نمایشنامه‌نویسان در سراسر کشور شود.

وی به ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره ملی نمایشنامه نویسی اشاره کرد و گفت: با ایجاد یک دبیرخانه دائمی برای این جشنواره ملی می توان جریان نمایشنامه‌نویسی را در سطح کشور فعال و پویا نگاه داشت.

مدیر هنرهای نمایشی حوزه هنری هر اقدام و یا جریانی را که بتواند به درام‌نویسان انگیزه دهد و هنرمندان را به نوشتن وادارد مفید و موثر دانست و تصریح کرد: حمایت از چاپ آثار نمایشنامه نویسان از مهمترین اقداماتی است که می تواند در این زمینه صورت بگیرد. چرا که فقط نباید از نمایشنامه‌نویس انتظار داشت اثری را تولید کند بلکه باید حمایت‌های بعدی نیز صورت بگیرد و نمایشنامه‌نویس بتواند نتیجه کارش را ببیند.

نویسنده نمایشنامه "تصویرماه در قهوه تلخ" در ادامه به انتظارات اهالی عرصه هنر نمایشنامه نویسی از بنیاد ادبیات نمایشی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین انتظاراتی که از بنیاد ادبیات نمایشی می رود این است که این بنیاد بتواند آثار و اطلاعات نمایشنامه‌نویسان را از سراسر کشور ثبت و ضبط کند و در واقع با ایجاد یک بانک اطلاعاتی از یکایک نمایشنامه‌نویسان کشور حقوق مادی و معنوی آنها را حفظ کند و نیز این بنیاد بتواند به عنوان جایگاهی برای نگهداری گنجینه نمایشنامه‌های ایرانی باشد.

امینی در پایان با فعالیت بنیاد ادبیات نمایشی در راستای تقویت متون نمایشی اظهار امیدواری کرد و گفت: امید است این بنیاد بتواند پایه هایی را برای این امر مهم بنا کند و ما بتوانیم با تقویت حوزه نمایشنامه نویسی شاهد پیشرفت در زمینه تئاتر باشیم چرا که منشا تئاتر در واقع ایجاد دیالوگ یا خلق نمایشنامه است و این نمایشنامه‌نویس است که در تئاتر در اولویت قرار می‌گیرد و نقش غیر قابل انکاری دارد به گونه ای که اگر درام یا نمایشنامه نباشد ما شاهد هنر فاخری در عرصه تئاتر کشور نخواهیم بود.

نخستین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی به همت بنیاد ادبیات نمایشی با حضور جمعی از هنرمندان و نمایشنامه نویسان فاخر کشور در تاریخ 21 فروردین 1392 برگزار خواهد شد.

