کارگاه ترجمه‌ متون فلسفی انگلیسی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف برگزاری این دوره، پرورش مهارتهای مربوط به درک مطلب، اصطلاحشناسی و ترجمه از راه پرداختن به متنی فلسفی است.
شکل کارگاهی دوره به شرکتکنندگان اعم از علاقهمندان به فلسفه و سایر رشتههای علوم انسانی کمک میکند تا به نحو ملموس با دقایق و ظرایف کار ترجمه متون نظری آشنا شوند.
این دوره روزهای سهشنبه ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار میشود. آغاز آن سوم بهمن ماه است و علاقهمندان برای ثبتنام تا ۲۶ دی فرصت دارند به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شمارههای ۸۸۷۲۳۳۱۶ و ۸۸۷۱۷۴۵۸ تماس بگیرند.
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