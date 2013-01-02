  1. دين، حوزه، انديشه
۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۹

در شهر کتاب ؛

کارگاه ترجمه‌ متون فلسفی انگلیسی برگزار می شود

کارگاه ترجمه‌ متون فلسفی انگلیسی برگزار می شود

کارگاه درک مطلب و ترجمه‌ متون فلسفی انگلیسی با تدریس دکتر مسعود علیا در 10 جلسه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف برگزاری این دوره، پرورش مهارت‌های مربوط به درک مطلب، اصطلاح‌شناسی و ترجمه از راه پرداختن به متنی فلسفی است.

شکل کارگاهی دوره به شرکت‌کنندگان اعم از علاقه‌مندان به فلسفه و سایر رشته‌های علوم انسانی کمک می‌کند تا به نحو ملموس با دقایق و ظرایف کار ترجمه‌ متون نظری آشنا شوند.

این دوره روزهای سه‌شنبه ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می‌شود. آغاز آن سوم بهمن ماه است و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام تا ۲۶ دی فرصت دارند به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۸۸۷۲۳۳۱۶ و ۸۸۷۱۷۴۵۸ تماس بگیرند.

کد مطلب 1782172

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