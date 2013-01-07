عارف ربطی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: اتفاقاتی که در حاشیه دیدار فینال بین تیم های ثامن الحجج سبزوار و پرسپولیس جویبار به وقع پیوست، به ما نشان داد که برخی اهالی کشتی بصیرت لازم را نداشتند. کشتی به ما آموخته برای رسیده به اهداف متعالی باید از خیلی چیزها گذشت که یکی از همین موارد، برد وباخت های ورزشی است.

وی با اظهار تاسف از پایان پر حاشیه رقابتهای لیگ کشتی آزاد ادامه داد: گویا ارزش های اخلاقی فراموش شده، چرا که در غیر اینصورت شاهد چنینی صحنه هایی در دیدار فینال نبودیم. به هر حال طرفین این اتفاق می توانستند با خویشتن داری و از خود گذشتگی، جلوی این حوادث را می گرفتند و با آرامش لیگ را به پایان می رساندند.

دبیرفدراسیون کشتی در خاتمه به خسارات وارده به بخشی از سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی نیز اشاره کرد و افزود: هنوز گزارش و برآورد دقیقی از میزان خسارات به دست ما نرسیده و مطمئنا این خسارات نیز از سوی باشگاه های خاطی پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تماشاگران پرسپولیس جویبار پس از باخت تیمشان برابر تیم ثامن الحجج سبزوار در فینال علاوه بر پرتاب اشیای مختلف به وسط تشک کشتی، بخشی از سالن مسابقات را نیز تخریب کردند. این اتفاق در حالی رخ داد که دقایقی قبل از این موضوع، غلامرضا محمدی سرمربی تیم پرسپولیس جویبار نیز در اعتراض به رای داوران به سمت میز هیات ژوری حمله ور و با بهمن طالبی درگیر شد!