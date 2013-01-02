سرمایه گذاران رغبتی برای مشارکت در شهرکهای صنعتی مازندران ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی مقیمی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از شهرک های صنعتی نکا اظهار داشت: پرداخت تسهیلات و سرمایه در گردش به صنایع و دادن مهلت به وام گیرندگان برای پرداخت اقساط معوقه و بخشودگی جرائم دیرکرد، می تواند مشکلات موجود در راه توسعه بیشتر شهرک های صنعتی را فراهم کند.

وی گفت: با توجه به در دسترس بودن قریب الوقوع خطوط ریلی برای صاحبان صنایع، نزدیکی فرودگاه دشت ناز، همجواری با بندر شهید هاشمی نژاد و دسترسی به خطوط دریایی، واردات و صادرات برای متقاضیان آسان تر خواهد شد و این شرایط می تواند زمینه رشد اقتصادی بیش از پیش نکا را فراهم کند.

به گفته مقیمی، تاکنون 86 سرمایه گذار برای ساخت واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی نکا قرار داد امضا کرده اند که تاکنون 37 شرکت به بهره برداری رسیده است.

وی بیان داشت: شهرک صنعتی نکا تمام زیرساخت های مورد نیاز برای حضور صنایع مختلف را دارد و در حال فراهم کردن دیگر امکانات مورد نیاز برای آسان تر شدن حمل و نقل کالا به این شهرک هستیم.



این عضو مجمع نمایندگان مازندران گفت: در شرایط فعلی سرمایه گذاران رغبتی به انجام سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی ندارند که باید با فراهم کردن شرایط مناسب، زمینه حضور بیشتر و طولانی مدت تر سرمایه گذاران را فراهم کرد.

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