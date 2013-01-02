17 مورد از مشکلات تاکستان با حضور نماینده مجلس بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی مشکلات شهرستان تاکستان روز چهارشنبه با حضور منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری قزوین، رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، علی اکبریان فرماندار، نادر محمدزاده رئیس سازمان راه و شهرسازی و مدیران استانی و محلی در فرمانداری تشکیل شد.

منوچهر حبیبی در پایان این نشست در خصوص تصمیمات مهم گرفته شده اظهارداشت: در این نشست 17 مورد از مهمترین مشکلات شهرستان تاکستان که در اولویت رسیدگی قرار داشت مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: مسکن مهر، بیمارستان 96 تختخوابی، فاضلاب شهری از مهمترین موضوعاتی بود که در این جلسه بررسی و تصمیماتی در مورد حل آنها گرفته شد.

حبیبی تصریح کرد: آماده سازی مسکن مهر تاکستان و محوطه سازی آنها که در حال حاضر 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد در نشست مورد تاکید قرار گرفت و شهرداری و راه و شهرسازی موظف شدند با توجه به شرایط جوی در سه هفته آینده با تسریع در عملیات اجرایی این واحدها را برای واگذاری در دهه مبارک فجر آماده کنند.

این مسئول افزود: بیمارستان 64 تختخوابی تاکستان هم از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد برسی قرار گرفت که خوشبختانه با مصوبه جدیدی که گرفته شد که با افزایش ظرفیت آن به 96 تختخوابی موافقت شد و با پیگیری از مرکز برای مطالبات پیمانکار و تسریع در اجرای آن اقدام خواهد شد.

حبیبی موضوع اجرای فاضلاب شهری تاکستان را از دیگر مسائل مهم ذکر کرد و افزود: برای اجرای این طرح در سایر شهرها نیز تاکید شد تا با تشکیل جلسه با حضور مدیر آبفای شهری و شهرداران و مدیرکل امور شهری تصمیمات جدی تری در این زمینه برای خدمات رسانی بهتر به مردم گرفته شود.