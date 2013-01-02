  1. دين، حوزه، انديشه
۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۵۳

درس گفتار «سینما و معماری» برگزار می شود

درس گفتار «سینما و معماری» برگزار می شود

درس گفتارهای زمستانه مؤسسه پرسش، با عنوان سینما و معماری از هفته سوم دی ماه با تدریس مازیار اسلامی از ساعت 17-19 برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله درس گفتارهای معماری وسینما، در وهله نخست به ارتباط درون ماندگار دو فرم هنری معماری وسینما خواهد پرداخت و اشتراک مفهوم کلیدی فضا در معماری و سینما را بررسی خواهد کرد.
 
در این مسیر ایده های والتر بنیامین و مارک اُژه در باب فضا و سپس در سطحی عامتر به رابطه سینما و ساز ه ها و محیط شهری بررسی خواهد شد
 
.در ادامه پیوند دو مفهوم کلانشهر و سینما که بروز و ظهورشان به شکل همزمان در تاریخ غرب رخ داد و تجسم شهر،معماری و خیابان در سینمای کلاسیک،مدرن و پست مدرن از خلال بررسی کار فیلم سازانی همچون کینگ ویدور، آنتونیونی، گدار، وندرس، ریدلی اسکات و ... مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 
علاقه مندان جهت ثبت نام و حضور در کلاس می توانند با روابط عمومی موسسهبا شماره های 88658603 - 88658604 تماس حاصل کنند.
کد مطلب 1782189

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