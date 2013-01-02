به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آزادکاران طی روزهای 14 تا 29 دی ماه در محل خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود که گویا قرار است کادر فنی تیم ملی کشـتی آزاد، با توجه به شـــرایـط جـسمانـی، فنی و روانی این کشتی گیران حداکثر 10 روز قبل از آغاز رقابتهای جام جهانی ترکیب اصلی را معرفی کنند.

طبق اعلام کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد با توجه به تقارن زمان برگزاری مسابقات جام جهانی (هفته اول اسفند) و مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان آزاد (دهه آخر اسفند)، کشتی گیران منتخب ، در صورت عملکرد مناسب در رقابتهای جام جهانی به طور مستقیم و بدون شرکت در مسابقات قهرمانی کشور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی شرکت خواهند کرد. بنا بر این گزارش اسامی آزادکاران دعوت شده به اردو به شرح زیر است:

55کیلو:

حسن رحیمی-امید جلالی بهار(تهران)-محمدحسین سلطانی(همدان)عارف محمدزاده(مازندران)خلیل اقرلو(اصفهان)فرهاد جلائی(تهران)

60کیلو:

مسعود اسماعیل پور(مازندران)بهنام احسان پور-آرش دنگسرکی-احمد محمدی (مازندران)حسن مرادقلی-مسعود محمودی(تهران)

66 کیلو:

مهدی تقوی(مازندران)میثم حیدری(زنجان) علی اصغر جبلی(گلستان)محمد یوسفی - مرتضی گودرزی(مازندران)

74 کیلو:

صادق گودرزی(همدان)مصطفی حسین خانی(تهران) رضا افضلی(کرمانشاه)حسن طهماسبی(گلستان) امیر شریعتی(تهران)

84 کیلو:

احسان لشگری(قزوین)- احسان امینی(کرمانشاه) محمد جواد ابراهیمی(مازندران)رضا بیات(خراسان رضوی)

96 کیلو:

رضایزدانی–حامدطالبی زرین کمر-امیر عباس مرادی گنجی(مازندران)الیاس بختیاری(تهران) سعید زرینی(تهران)حامد تاتاری(خراسان رضوی)

120 کیلو:

کمیل قاسمی(مازندران)- محمدرضا آذرشکیب(البرز) سید احمد رسولی(گلستان) جعفر شمس ناتری (مازندران)

مربیان:غلامرضا محمدی(لرستان) رضا لایق (قزوین) محمد طلایی(اصفهان) علیرضا رضایی(تهران) نادر ناظری(مازندران)

ماساژور:محمد کواری

فیزیوتراپ:رایف بهایدینف رفتوف

سرپرست:علی بیات

مدیرفنی: رسول خادم