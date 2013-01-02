راه اندازی دفتر خبری شبکه کردستان در کامیاران/لزوم بومی سازی برنامه های سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان با فرماندار شهرستان کامیاران به منظور بررسی مسائل و مشکلات پخش شبکه های رادیویی و تلویزیونی و راه های توسعه و گسترش این شبکه ها برگزار شد.

فرماندار شهرستان کامیاران در این نشست گفت: دو میلیارد ریال اعتبار برای راه اندازی سیستم های پخش دیجیتال تلویزیونی و رادیویی در کامیاران اختصاص یافته است.

علی عسکر روحانی افزود: از محل اعتبارات تملک دارایی های استان برای راه اندازی سیستم های دیجیتال در شهر کامیاران دو میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است که با دریافت این اعتبارات در شهر کامیاران سیستم پخش شبکه های دیجیتال راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به علاقه مردم این شهرستان مبنی بر استفاده از برنامه های متنوع تلویزیونی و رادیویی انتطار می رود با گسترش همکاری ها بتوان امکان پخش شبکه های مختلف را فراهم کرد.

فرماندار کامیاران از صدا و سیما به عنوان دانشگاه ملی یاد کرد که می تواند با پخش برنامه های آموزنده علاوه بر ارتقاء سطح فرهنگی جامعه موجب افزایش دانش عموم مردم در زمینه های مختلف باشد.

روحانی تولید برنامه های متنوع و خاص به منظور بالا بردن سطح آگهی خانواده ها نسبت به بسیاری از ناملایمات اجتماعی را موجب کاستن از آسیب های اجتماعی دانست و خواستار افزایش پخش این قبیل برنامه ها شد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان نیز در این نشست بیان کرد: با همکاری صدا و سیمای مرکز کردستان و فرماداری شهرستان کامیاران، دفتر خبری در این شهرستان راه اندازی می شود.

علی نژاد با اشاره به اهمیت تاثیر رسانه های دیجیتال در اطلاع رسانی و آموزش افراد جامعه بر دریافت شبکه های با کیفیت در منازل همشهریان تاکید کرد و ادامه داد: در حال حاضر امکان پخش تعداد 18 شبکه تلویزیونی و 16شبکه رادیویی فراهم است.

وی یادآور شد: در حال حاضر 95 درصد استان کردستان پوشش تلویزیونی را دارند که پوشش روستایی به دلیل توپوگرافی منطقه عمده ترین مشکل صدا و سیما است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان گفت: از سال 88 بعد از سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری تعداد 160 ایستگاه چهار کاناله شده اند که تعدادی بیش از 160 روستا را تحت پوشش قرار می دهد و همچنین در سال های 89 و 90 ساختمان و محل تعداد 107 ایستگاه تلویزیونی در استان ایجاد شده است که خوشبختانه در اولین مرحله مجموعا 20 دستگاه به صدا و سیما تحویل داده شد که تعداد شش دستگاه آن در دکل ارتباطی شش ایستگاه روستایی شهرستان کامیاران در بخش های مرکزی و موچش نصب می شود و در ایام الله 22 بهمن امسال بهره برداری از آنها آغاز می شود.

علی نژاد همچنین از وجود تعداد 140 نقطه کور در استان خبرداد که روستاهایی با جمعیت 15 الی 20 خانوار هنوز سیگنال دریافت نمی کنند و ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال 91 تمامی روستاهای با 20 خانوار جمعیت تحت پوشش قرار بگیرند.

وی با بیان اهمیت سرعت انتقال اخبار در اطلاع رسانی و آگاهی عمومی افزود: برای اولین بار در مرکز صدا و سیمای مرکز کردستان انتقال تصاویر و اخبار از طریق سیستم و سامانه FTPراه اندازی شده است که خوشبختانه بسیاری از هزینه ها را کاهش داده و زمینه را فراهم کرده است تا اخبار و تصاویر خبری از دورترین نقاط استان در کمترین زمان ممکن به واحد اطلاعات و اخبار مرکز منتقل شود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان مصوب شدن راه اندازی دفتر خبری در شهرستان کامیاران، با همکاری و تعامل فرمانداری این شهرستان را در نشست امروز را خبری خوش برای شهروندان کامیارانی اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که در آینده ای نزدیک شاهد افتتاح این دفتر در شهرستان کامیاران باشیم.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بومی سازی برنامه ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

سید احسن علوی ادامه داد: عملکرد شبکه استانی با تهیه و پخش برنامه های فرهنگی، آداب و رسوم مردم و استفاده از آهنگ ها و سرودهای فولکلور قوی تر و با گسترش این قبیل برنامه ها زمینه جذب بیشتر مخاطب فراهم می شود.

وی همچنین تولید و پخش برنامه های مختلفی که بتواند جاذبه های استان در شبکه های ملی را معرفی کند ضروری دانست و اظهار داشت: با معرفی بیشتر این استان می توان زمینه توسعه فعالیت های گردشگری در استان را فراهم کرد.

امام جمعه کامیاران نیز در ادامه این جلسه بیان کرد: صدا و سیما می تواند اثرات برنامه های ضد ارزشی را کاهش و فرهنگ جامعه را ارتقاء دهد.

ماموستا توفیق قربانی با اشاره به اهمیت و تاثیر برنامه های فرهنگی و موثر در جلوگیری از نفوذ و گسترش برنامه های تبلیغی ضد ارزشی خواستار تغییر و تحول در کیفیت و کمیت برنامه ها شد و تاکید کرد با ایجاد تغییر و تحول می توان بینندها را به پای شبکه تلویزیونی محلی کشاند.

وی توسعه همه جانبه پخش برنامه های شبکه های مختلف به منظور استفاده بیشتر عموم مردم را موجب رضایت و راهی برای کاهش استفاده از فناوری های مخرب دانست.