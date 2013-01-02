98 درصد جمعیت روستائی بخش بلبان آباد از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به برکت سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان و خدمات دولت در این بخش پروژهای بزرگی در راستای خدمت رسانی به مناطق روستائی در این شهرستان به سرانجام رسیده است و اکنون در بخش راه 11 پروژه فعال در بخش بلبان است که از این تعداد شش پروژه به طول 21 کیلومتر در سال جاری آسفالت زیر بار ترافیک رفته است.

وی افزود: سه پروژه دیگر در بخش راهسازی شامل روستاهای قادرمرز، مراد آباد و کانی شاقلی زیر سازی آن 100 درصد پایان یافته و آماده آسفالت است که در صورت مساعدت بودن هوا کار آسفالت این سه مسیر نیز انجام می شود.

بخشدار بلبان آباد ادامه داد: پروژه محور گزگزاره تا روستای رامول و جاده روستای زاغه نیز به پیمانکار واگذار و عملیات اجرائی آن به زودی آغاز می شود.

محمدی در ادامه به خدمات دولت در مناطق روستائی در بخش گاز رسانی اشاره کرد و یادآور شد: از مجموع 37 روستای تابعه این بخش اکنون 35 روستا با جمعیت 20 هزار نفری از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند که با این آمار جمعیت 98 درصدی مردم مناطق روستائی این بخش از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

وی بیان کرد: در سال جاری از محل اعتبارات سفر پر خیر برکت مقام معظم رهبری به استان کردستان 21 روستا گاز دار شدند.

بخشدار بلبان آباد در ادامه اعتبار جهشی و اختصاصی سفر پر خیر برکت مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال 88 منشاء خیر برکت و عمران و آبادنی در این بخش دانست و گفت: از مجموع هزار و 400 میلیارد تومان اعتبارات سفر رهبری به کردستان 19.6 میلیارد تومان به عمران و آبادنی بخش بلبان آباد در بخش راه روستائی عمران شهری، گار رسانی و خدمات بهداشتی تخصیص یافته است که امروز به برکت سفر رهبری بخش بلبان آباد بر ریل توسعه و آبادانی است.

محمدی افزود: در بخش بلبان آباد از ابتدای دولت دهم تا کنون 10 طرح هادی مصوب که از این تعداد روستاهای مبارک آباد، قادرمرز، لاله ای به اتمام رسیده و طرح هادی روستای قره بلاغ پنجه نیز در مراحل پایانی است.

وی از آغاز به اجرای فاز دوم پنج طرح هادی دیگر در روستاهای گردمیران علیا و گردمیران سفلی، سلسه، چاغربلاغ و چراغ آباد خبرداد و اظهار داشت: فاز اول این طرح ها که شامل هدایت فاضلاب، بازگشائی معابر و شن ریزی اولیه به پایان رسیده است.

بخشدار بلبان آباد از تصویب دو طرح هادی دیگر در جریان سفر معاون اول رئیس جمهور در سفر بهمن ماه سال گذشته به روستاهای سورال و سرواله خبرداد و بیان کرد: اعتبار این دو طرح تامین و کار آغاز عملیات اجرایی این دو طرح به پیمانکار واگذار شده است.