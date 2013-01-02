کاهش معضلات اجتماعی با ترویج و گسترش فعالیت های ورزشی امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسن علوی ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار داشت: با توجه به اهمیت و نقش موثر ورزش در سلامت جامعه نیاز است در راستای کاهش معضلات اجتماعی فرهنگ سازی شود.

وی افزود: توسعه اماکن ورزشی، ایجاد بسترهای مناسب، شناسایی استعدادهای برتر، حمایت های مالی و معنوی از ورزشکاران و ترویج آن می تواند در کاهش انحرافات اجتماعی و گرایش به اعتیاد جوانان موثر باشد.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عدم حضور اسپانسرهای ورزشی، نبود اعتبارات مناسب و عدم وجود استخرها و سالن های درآمد زا تا حد زیادی مانع از توسعه ورزش استان شده است و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب مشکلات حل شود.

علوی یادآور شد: توسعه و ترویج همگانی در جامعه باید اولویت کاری این اداره کل باشد و نیاز است با فرهنگ سازی مناسب شاهد حضور اقشار مختلف جامعه باشیم.

وی با اشاره به هجمه های فرهنگی دشمن و تاثی گذاری منفی بر جوانان ادامه داد: در شرایط کنونی تنها را مقابله با فتنه های استکبار پرداختن به امور جوانان و رفع موانع پیش رویی آنها است.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی گفت: حوزه جوانان با توجه به گستردگی مبحث نیازمند برنامه ریزی منسجم و مناسب است.

علوی اظهار داشت: انتظار می رود با حمایت های همه جانبه و برنامه ریزی متناسب با نیازهای جوانان شاهد درخشش جوانان این مرزو بوم در تمام حوزه ها باشیم.