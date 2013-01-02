انگلیس عضو درجه دو اتحادیه اروپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، بر اساس طرحی که در بروکسل ارائه شده ممکن است انگلیس تبدیل به عضو درجه دوم اتحادیه اروپا شد.

دیلی میل از این طرح با عنوان توطئه اتحادیه اروپا یاد کرده و در ادامه می نویسد: گروهی از سیاستمداران با نفوذ که موافق سیستم فدرال در اروپا هستند، پیشنهاد دادند که عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا تنزل داده شود و این کشور به عنوان "عضو پیوسته" در اتحادیه حضور داشته باشد.

بر اساس این طرح انگلیس همچنان به عنوان عضوی از بازار یکپارچه اروپا باقی می ماند اما نمی تواند در بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها و بورکراسی مربوط به اعضای اتحادیه اروپا شرکت داشته باشد.

در صورت تنزل جایگاه انگلیس در اتحادیه اروپا، این کشور حق رای خود در سیاست گذاری اتحادیه را از دست داده، دیگر هیچ نماینده ای از انگلیس در پارلمان اروپا حضور نداشته و دیگر فردی از انگلیس به عنوان کمیسر اتحادیه اروپا مطرح نخواهد بود.

اما دفتر نخست وزیری (داونینگ استریت) انگلیس به این خبر با خونسردی پاسخ داد. دفتر دیوید کامرون در این باره اعلام کرد: اگرچه دیوید کامرون خواهان یک رابطه جدید با اتحادیه اروپاست؛ رابطه ای که بر اساس عضویت در بازار مشترک است، اما با طرح اینکه انگلیس همانند نروژ در اتحادیه اروپا حضور داشته باشد، با احتیاط برخورد می کند.

نروژ هر چند عضو کامل اتحادیه اروپا نیست اما به عنوان یکی از شریکان تجاری آن مطرح بوده و موظف است که از قوانین آن پیروی کند.

در این میان برخی از اعضای حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون، که خواهان خروج از اتحادیه اروپا هستند از طرح تنزل جایگاه لندن در اتحادیه استقبال کرده و می گویند این طرح اولین نشانه از آن است که سیاستمداران موافق سیستم فدرال در اروپا هستند، طرح خروج انگلیس از اتحادیه را جدی گرفته اند.