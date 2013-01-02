به گزارش خبرگزاری مهر، کاسیاس ماه گذشته و در دیدار با مالاگا از ترکیب تیم فوتبال رئال بیرون ماند و جای خود را به "آنتونیو آدان" درون دروازه این تیم داد. "خوزه مورینیو"، سرمربی رئال مادرید، این تصمیم را کاملا تکنیکی خوانده بود.

کاسیاس اظهار داشت: من بشدت تمرین می کنم و مبارزه می کنم تا جای خودم را در رئال بازیابم. هر روز تمرین می کنم و بعضی مواقع بهترم و بعضی مواقع بدتر اما در مجموع احساس خوبی دارم. هدفم این است که مربی مرا برای بازی بعدی درون دروازه قرار دهد.

دروازه‌بان رئال مادرید افزود: رئال مادرید بالاتر از کاسیاس است. این تصمیم مربی است. در هر صورت، روزی که من انگیزه‎ای برای کار کردن نداشته باشم، فوتبال را کنار می گذارم.