  1. ورزش
۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۳۴

ایکر کاسیاس:

دوباره دروازه‌بان اول رئال مادرید می‌شوم

دوباره دروازه‌بان اول رئال مادرید می‌شوم

"ایکر کاسیاس" قول داد با تلاش فراوان دوباره دروازه‌بان نخست تیم فوتبال رئال مادرید شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاسیاس ماه گذشته و در دیدار با مالاگا از ترکیب تیم فوتبال رئال بیرون ماند و جای خود را به "آنتونیو آدان" درون دروازه این تیم داد. "خوزه مورینیو"، سرمربی رئال مادرید، این تصمیم را کاملا تکنیکی خوانده بود.

کاسیاس اظهار داشت: من بشدت تمرین می کنم و مبارزه می کنم تا جای خودم را در رئال بازیابم. هر روز تمرین می کنم و بعضی مواقع بهترم و بعضی مواقع بدتر اما در مجموع احساس خوبی دارم. هدفم این است که مربی مرا برای بازی بعدی درون دروازه قرار دهد.

دروازه‌بان رئال مادرید افزود: رئال مادرید بالاتر از کاسیاس است. این تصمیم مربی است. در هر صورت، روزی که من انگیزه‎ای برای کار کردن نداشته باشم، فوتبال را کنار می گذارم.

کد مطلب 1782208

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