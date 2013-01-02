3 طرح مهر ماندگار در استان ایلام تا دهه فجر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله حمره گفت: پیش بینی می شود تا دهه فجر پروژه آبگیری سد مخزنی دویرج، بخشی از طرح چهارخطه کردن مسیر ایلام تا کارخانه سیمان کارزان و سالن ورزشی مجتمع توانبخشی بنیاد شهید و امور ایثارگران آماده بهره برداری شود.

این مسئول افزود: با توجه به این که پروژه های طرح مهر ماندگار در استان طرح های بسیار تأثیرگذار و بزرگی هستند به بهره برداری رسیدن آنها موجب رونق اقتصادی و بالا بردن سطح خدمت دهی به مردم استان خواهد شد .

وی در خصوص آخرین اقدامات انجام شده در راستای پیگیری حل مشکلات مربوط به طرح های مهر ماندگار در استان ایلام اضافه کرد: مشکلات مربوط به رفع معارضین و مشکل زیست محیطی پروژه چهار خطه نمودن مسیر ایلام تا کارخانه سیمان با حضور نمایندگان دفتر فنی ، مشاور و کارفرمای طرح در جلسه شورای فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که انشاء اله مشکلات این پروژه نیز برطرف شده و اجرای طرح به سرعت در حال انجام است.



والاترین ارزشها توجه به فرهنگ ایثار و شهادت است

معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت: والاترین ارزشها در تعالیم دینی ما توجه به فرهنگ ایثار و شهادت است .

حسن بهرام نیا در جلسه مشورتی ایثارگران اظهار داشت: شهدای گرانقدر با تاسی از سردار شهدا در دفاع از امام، نظام پا به میادین نبرد گذاشتند با تقدیم جان هایشان دور انقلاب را حصار کردند و حیات این درخت جوان را با سرخی خونشان آبیاری کردند تا امروز به بار بنشیند و ثمره اش کام نسل فردا را شیرین کند.

وی گفت: امروز ما باید میراث دار خون شهدا باشیم و برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت از هیچ کوششی دریغ نورزیم چرا که هر چه داریم به برکت خون شهداست.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت: توجه به خواست ها و نیازهای خانواده شهداو ایثارگران و جانبازان در برابر ایثار بزرگ آنها خدمت زیادی نیست.

وی ادامه داد :در اولویت قرار دادن امور مربوط به این خانواده ها به عنوان یک وظیفه ارج نهادن بر خدمت و گذشتی است که آنان برای دفاع از میهن و انقلابشان روا داشتند.

مناقصه مرحله نخست اتصال ایلام به شبکه راه آهن سراسری برگزار می شود

استاندار ایلام گفت: مناقصه مرحله نخست اتصال این استان به شبکه راه آهن سراسری تا پایان امسال برگزار می شود.

محمود عباس زاده اظهار داشت: به برکت نظام جمهوری اسلامی همه فعالیت هایی که در طول 33ساله انقلاب انجام گرفته با کل کار در طول تاریخ در کشور برابری می کند.

وی اضافه کرد: استان ایلام از نظر سیاسی، مذهبی ، اقتصادی وسایر عرصه ها استان بن بستی نیست بلکه از این شاخص ها جایگاه بسیار خوبی دارد تنها زیر ساخت های آن که توسعه راه های مواصلاتی است باید تقویت شود.

وی افزود: بیش از 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق در ایلام وجود دارد و مردم در بسیاری از ویژگی های فرهنگی ، مذهبی و دیگر موارد با کشور عراق تناسب دارند همین امر انجام مراودات تجاری و اقتصادی را تسهیل می کند .

وی بیان داشت: برای بهره گیری از این شاخص ها نیازمند اتصا ل به شاهراه های ارتباطی و خروج از بن بست هستیم زیرا تا از بن بست خارج نشویم فعالیت ما در دیگر بخش ها خود را نشان نمی دهد.

عباس زاده گفت: سهم ایلام از آزاد راه های کشور بسیار کم است استانی که شاهراه تردد زوار عتبات عالیات است ودر چند روز گذشته 50 هزار نفر زائرحرم مطهر سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) از این استان تردد نموده اند واین استان شاهراه دلهاست باید بیشتر از نظر زیر ساخت های عمرانی مورد توجه قرار گیرد.

عباس زاده افزود: با توجه به نظرات مثبت و مساعد در سطح کلان قبل از پایان سال 1391 با اتمام مطالعات طرح مناقصه اجرای اولین قطعه ی راه آهن استان ایلام امسال برگزار شود و به لطف الهی کلنگ اجرای این طرح هم در استان به زمین زده شود و این اتفاق خواهد افتاد .

وی تصریح کرد: در بخش مسکن و راه کارهای بسیار خوبی شده است و با هم افزایی و همراهی بیشتر می توان توسعه را در حوزه راه ، مسکن و شهرسازی ارتقاء دهیم .

دولت منشا خدمات ارزشمندی بوده است

استاندار ایلام گفت: دولت در هفت سال گذشته منشا خدمات ارزشمندی در بخش های مختلف بوده است .

محمود عباس زاده در دیدار با سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور بیان داشت: خدمات دولت همواره اثربخش بوده و کارهای ارزشمندی در بخش های مختلف برای توسعه همه جانبه کشور انجام شده است .

وی با بیان اینکه ایلام دارای ظرفیت های فراوان و منابع سرشاری برای سرمایه گذاری است، افزود: این استان از حیث کشاورزی، آب و خاک و نفت و گاز از مزیت های منحصر به فردی برخوردار است .

عباس زاده گفت: ایلام با وجود گستره ناچیز و مساحت کم، توانایی هایی برجسته و چشمگیری برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف دارد .

استاندار ایلام با تاکید بر این که ایلام کانون اصلی تردد زوار به عتبات عالیات عراق است افزود: بیش از پنج هزار زائر و گردشگر مذهبی روزانه از راه پایانه مرز رسمی مهران به کشور همسایه سفر می کنند .

وی اظهار داشت: استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های ایلام در اولویت برنامه های مدیریت استانی قرار گرفته است.