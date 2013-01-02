افغانستان چهارمین بازار جذب گردشگر ورودی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، لادن تهرانی در نشست مشترک گردشگری ایران و افغانستان که هم اکنون درهتل لاله تهران با حضور جمعی از فعالان بخش خصوصی و دولتی گردشگری ایران و افغانستان در حال برگزاری است، گفت: نشستهای مشترکی را در جهت رفع موانع گردشگری با کشورهای هدف برگزار شده است مانند نشستهایی که با فعالان گردشگری کشورهای مانند ژاپن، چین و تاجیکستان داشته ایم به نتایج خوبی دست پیدا کرده ایم.

وی گفت: مشترکات فرهنگی و زبانی با کشورهای همسایه داریم که از طریق صنعت گردشگری و برگزاری این نشست ها می توانیم نسبت به توسعه گردشگری دو کشور کمک کنیم.

وی گفتَ: در نشست مشترک گردشگری ایران وافغانستان مسئولان بخش دولتی و خصوصی دور هم جمع شده ایم تا شنونده معضلات گردشگری دو کشور باشیم و برای رفع موانع آن کمر همت ببندیم.