  1. جامعه
۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

افغانستان چهارمین بازار جذب گردشگر ورودی ایران است

مدیر کل بازاریابی و توسعه گردشگری گفت: افغانستان چهارمین بازار جذب گردشگر ورودی ایران است و ساماندهی گردشگران ورودی از مرز افغانستان و ایجاد تسهیلات برای گردشگر مذهبی و سلامت از این کشور برای ایران دارای اهمیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، لادن تهرانی در نشست مشترک گردشگری ایران و افغانستان که هم اکنون درهتل لاله تهران با حضور جمعی از فعالان بخش خصوصی و دولتی گردشگری ایران و افغانستان در حال برگزاری است، گفت: نشستهای مشترکی را در جهت رفع موانع گردشگری با کشورهای هدف برگزار شده است مانند نشستهایی که با فعالان گردشگری کشورهای مانند ژاپن، چین و تاجیکستان داشته ایم به نتایج خوبی دست پیدا کرده ایم.

وی گفت:  مشترکات فرهنگی و زبانی با کشورهای همسایه داریم که از طریق صنعت گردشگری و برگزاری این نشست ها می توانیم نسبت به توسعه گردشگری دو کشور کمک کنیم.

وی گفتَ: در نشست مشترک گردشگری ایران وافغانستان مسئولان بخش دولتی و خصوصی دور هم جمع شده ایم تا شنونده معضلات گردشگری دو  کشور باشیم و برای رفع موانع آن کمر همت ببندیم.

کد مطلب 1782218

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