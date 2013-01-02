214 دفتر روستایی پیشخوان دولت در استان بوشهر فعالیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین زارع در نشست هم‌اندیشی کارگروه استانی دفاتر پیشخوان دولت اظهار داشت: اخیرا فراخوان افزایش دفاتر پیشخوان در استان بوشهر اعلام شده و متقاضیان می‌توانند به سایت مربوطه مراجعه کنند و درخواست خود را در این سایت ثبت کنند.

رئیس کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر اضافه کرد: 86 دفتر شهری و 214 دفتر روستایی درارائه خدمات دفاتر پیشخوان دولت در استان بوشهر فعالیت دارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهر ادامه داد: این دفاتر بیش از 108خدمت به مردم ارائه می‌دهند و به‌تازگی 130 خدمت دیگر به دفاتر پیشخوان دولت واگذار خواهد شد.

امیر شجاعان رئیس مرکز نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت کشور نیز در این نشست که به صورت ویدئو کنفرانس تشکیل شد، پیرامون راه‌اندازی دفاتر پیشخوان دولت و نقش آن در حل مشکلات مردم توضیحاتی را ارائه کرد.

سردار محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در ارتباط با وظایف دفاتر پیشخوان خدمات دولت و کاهش رفت و آمد و مردم به ادارات ودستگاه‌های اجرایی مطالبی را بیان کرد.

در این نشست ضمن تعامل و هم اندیشی پیرامون مسایل مختلف دفاتر، سیاست‌ها و برنامه‌های جدید دفاتر پیشخوان دولت در رابطه با ارائه خدمات پیشخوان تبیین و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص نحوه اجرایی شدن طرح‌های مشترک گفتگو شد.