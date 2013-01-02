برف روبی جاده ها و محورهای آذربایجان غربی توسط 530 راهدار

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا قلی زاده پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگوی خبری افزود: عملیات برفروبی به حجم 9 میلیون و 500 هزار مترمکعب در جاده های اصلی، فرعی و روستایی آذربایجان غربی انجام شده است.

وی میزان نمک مصرفی در عملیات راهداری زمستانی را بیش از یک هزار تن اعلام کرد و گفت: همچنین یک هزار و 141 تن ماسه برای بازگشایی محورهای کوهستانی آذربایجان غربی مصرف شده است.

وی با بیان اینکه 877 روستای استان در مناطق برفگیر و سخت گذر قرار دارد، افزود: امسال عملیات راهداری زمستانی در 369 روستا به صورت مستمر انجام شده است.

قلی زاده با اشاره به اینکه عملیات نمک پاشی و برفروبی بااستفاده از 483 دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین اجرا می شود، ادامه داد: 69 گروه راهداری در طول شبانه روز در جاده های استان مشغول گشن زنی هستند.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی متوسط ارتفاع بارش برف در جاده های اصلی را 15 سانتی متر و در مناطق روستایی 24 سانتی متر عنوان کرد.

قلی زاده یادآور شد: تردد وسایط نقلیه در محورهای ارتباط استان جریان دارد و لازم است رانندگان توصیه های ایمنی را رعایت کنند.