سالانه 35 هزار هکتار از اراضی موقوفه و ملی رفع تصرف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی عموزاده قبل از ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش منطقه ای سازمان اوقاف وامور خیریه و سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری که در محل تالار نور اداره کل اوقاف درمشهد برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهارکرد: اراضی ملی که از سال 1365 به بعد مورد تصرف قرار گرفته است حدود 700 هزار هکتار است.

معاون حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور اظهار کرد: در حال حاضر و به طور میانگین حدود 35 هزار هکتار از اراضی تصرف شده موقوفه و ملی رفع تصرف می شوند.

عموزاده با اشاره به زمین های تصرف شده قبل از سال 65 افزود: 300 هزار هکتار از اراضی متصرف شده قبل از سال 65 تعیین تکلف شده است و بر طبق قانون به افرادی که سند داشته اند و از لحاظ قانونی مشکلی برمدارک و مستندات آنها وارد نبوده واگذار شده است.

وی بیان کرد: بخشی از زمین های تصرف شده کشور جزء موقوفات است و بر طبق توافق بین سازمان جنگل ها و مراتع و سازمان اوقاف کشور آن قسمت از اراضی وقفی شناسایی و به سازمان اوقاف که متولی وقف در کشور است سپرده شده است.

معاون حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد: زمین های مورد اختلاف بین سازمان جنگل ها و مراتع و سازمان اوقاف کشور مجموعا حدود دو میلیون هکتار است که تاکنون 850 هزار هکتار آن تعیین تکلیف شده است.

عموزاده گفت: از 850 هزار هکتار زمین تعیین تکلیف شده 70 درصد جزء منابع ملی و 30 درصد آن جزء موقوفات است.

