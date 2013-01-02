مدعیان در اندیشه نزدیکی به مناطق نفت خیز در آغاز دور برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت این مسابقات در حالی به پایان رسید که نفتی ها در آخر روز خود را به صدر جدول رساندند و با خیال آسوده تری دور برگشت را آغاز می کنند. اما دور برگشت طبق برنامه با انجام 12 دیدار در سالن شهید افراسیابی آغاز خواهد شد و تیم ها سه بار به روی تاتامی می رود.

در مرحله اول، باشگاه مقاومت به مصاف آوای رزم می رود، صنعت برق هرمزگان با هیئت کاراته گیلان دیدار دارد، مناطق نفت خیز جنوب در نخستین دیدار باید به مصاف هیئت کاراته آذربایجان شرقی برود. شهید ستاری قرچک هم مقابل تیم دانشگاه آزاد اسلامی صف آرایی می کند. در این مرحله ابومسلم خراسان استراحت دارد.

در مرحله دوم باشگاه مقاومت استراحت خواهد داشت، صنعت برق هرمزگان با ابومسلم خراسان مبارزه می کند. مناطق نفت خیز جنوب به دیدار آوای رزم می رود، شهید ستاری قرچک با هیئت کاراته گیلان بازی دارد و دانشگاه آزاد اسلامی رو در روی هیئت کاراته آذربایجان شرقی قرار می‌گیرد.



در مرحله سوم، مناطق نفت خیز جنوب با باشگاه مقاومت دیدار می‌کند، شهید ستاری قرچک به مصاف ابومسلم خراسان خواهد رفت، دانشگاه آزاد اسلامی با آوای رزم مسابقه می دهد و هیئت کاراته آذربایجان شرقی مقابل مناطق نفت خیز جنوب می ایستد. در این هفته صنعت برق هرمزگان استراحت خواهد داشت.



هم اکنون و پیش از آغاز دور برگشت سوپر لیگ در جدول رده بندی پس از تیم مناطق نفت خیز جنوب که با 24 امتیاز صدرنشین است، دانشگاه آزاد اسلامی با 21 امتیاز مکان دوم را در اختیار دارد و ابومسلم خراسان با 18 امتیاز سوم است.



باشگاه مقاومت با 12 امتیاز، آوای رزم با 9 امتیاز، هیئت کاراته گیلان با 9 امتیاز و تفاضل برد کمتر، هیئت کاراته آذربایجان شرقی با 6، شهید ستاری قرچک با 6 امتیاز و تفاضل برد کمتر و صنعت برق هرمزگان با 3 امتیاز به ترتیب در مکان‌های چهارم تا نهم جدول جای دارند.