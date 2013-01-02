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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۵۸

اخبار کوتاه/

ضرورت تهیه اطلس فرهنگی گلستان/ مرگ خاموش یک زن در کلاله

ضرورت تهیه اطلس فرهنگی گلستان/ مرگ خاموش یک زن در کلاله

گرگان - خبرگزاری مهر: ضرورت تهیه اطلس فرهنگی و اجتماعی، احداث سد مخزنی در رامیان، همایش بزرگ یاوران وقف، تخصیص ندادن بن کتاب برای فرهنگیان و دانش آموزان و سه کشته و مصدوم بر اثر گازگرفتگی در کلاله از جمله اخبار کوتاه گلستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی تهیه اطلس فرهنگی استان، گفت : تهیه و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و جامع از مراکز فرهنگی ، اجتماعی و مذهبی به عنوان یک اطلس اجتماعی از ضروریات استان است.

علیرضا جمشیدی افزود: یکی از دغدغه های اصلی مسئولان نظام داشتن یک جامعه فرهنگی متعادل و مطلوب و بدور از آسیب های اجتماعی است که برای نیل به این هدف و رسالت و رسیدن به جامعه مدنظرمان نیاز به مقدماتی داریم که تهیه اطلس اجتماعی با داشتن یک بانک اطلاعاتی بسیار جامع و روشن ، باید اولویت اول ما باشد.
 
وی ادامه داد : ما اگر نقشه و اطلاعات دقیقی از وجود مراکز فرهنگی ، مذهبی ، اجتماعی و ... داشته باشیم متوجه خواهیم شد که عدم وجود چه مراکز و خدماتی باعث بوجود آمدن آسیبهای اجتماعی در هر منطقه و نقطه جغرافیایی می شود و چه امکاناتی می توان برای جبران کم و کاستی ها در آن منطقه و محدوده مورد نظر فراهم کرد.
 
سد مخزنی روی رودخانه رامیان احداث می شود

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان عنوان کرد: مطالعات مرحله اول سد مخزنی رامیان که از سال 1377 شروع شده بود به اتمام رسیده  است و تلاش می شود با تکمیل مطالعات و اخذ ردیف اجرایی، ان شاء الله عملیات اجرایی آن در آینده شروع شود.

ایرج حیدریان افزود: هدف از اجرای این طرح تامین بخشی از آب شرب شهرهای آزادشهر، رامیان، خان ببین، دلند، گلند و روستاهای مسیر است.

به گفته وی، تامین آب کشاورزی، کنترل سیل و ایمن‌سازی شهر رامیان از خطر سیل نیز از دیگر اهداف اجرایی این طرح است.
 
برگزاری همایش بزرگ یاوران وقف

همایش بزرگ یاوران وقف ویژه روحانیون و ائمه جماعات در هته وقف برگزار می شود.

حجت الاسلام رئوف از همایش بزرگ یاوران وقف ویژه روحانیون و ائمه جماعات در روز دوشنبه 18 ی ماه در آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) خبر داد .

مدیر کل اوقاف گلستان گفت: روحانیون و ائمه جماعات از یاوران اصلی وقف بشمار آمده و می توانند با تبلیغ و ترویج برکات و حسنات وقف مردم را به انجام وقف های جدید وحفظ و احیاء موقوفات راهنمایی کنند و از اینرو این همایش در راستای ارتباط هرچه نزدیکتر روحانیون با موقوفات برگزار می شود.
 
دلایل استقبال کم از نمایشگاه کتاب

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: متاسفانه امسال تخصیص ندادن بن مستقیم کتاب برای  دانش آموزان، دانشجویان، اساتید و فرهنگیان باعث شده است تا استقبال کمتری از نمایشگاه صورت گیرد.

حجت الاسلام جواد نجفی افزود: این درحالیست که وجود کتاب در سبد کالای خانوارها می تواند خیلی از مشکلات و ناهنجاری جامعه را برطرف کند.
 
وی افزود: اگر قرار است بازدیدهای بیشتری انجام شود و خریدها افزایش یابد باید حمایت ها از سوی مسئولان و دولت به صورت خوبی انجام شود.

سه کشته و مصدوم در حادثه گازگرفتگی در کلاله

بر اثر حادثه گاز گرفتگی در کلاله یک زن کشته شد و نفر نیز مصدوم و راهی بیمارستان شدند.

شمار کشته شدگان قاتل نامرئی در 9 ماه اول سالجاری در گلستان به هشت نفر و شمار مصدومان به 46 نفر رسید.

این تعداد در مدت مشابه سال قبل از نظر تلفات شش نفر بود و در طول سال گذشته نیز 9 نفر جانشان را بر اثر مسمومیت با منواکسید کربن از دست داده اند.
کد مطلب 1782234

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