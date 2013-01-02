ضرورت تهیه اطلس فرهنگی گلستان/ مرگ خاموش یک زن در کلاله

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی تهیه اطلس فرهنگی استان، گفت : تهیه و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و جامع از مراکز فرهنگی ، اجتماعی و مذهبی به عنوان یک اطلس اجتماعی از ضروریات استان است.

علیرضا جمشیدی افزود: یکی از دغدغه های اصلی مسئولان نظام داشتن یک جامعه فرهنگی متعادل و مطلوب و بدور از آسیب های اجتماعی است که برای نیل به این هدف و رسالت و رسیدن به جامعه مدنظرمان نیاز به مقدماتی داریم که تهیه اطلس اجتماعی با داشتن یک بانک اطلاعاتی بسیار جامع و روشن ، باید اولویت اول ما باشد.

وی ادامه داد : ما اگر نقشه و اطلاعات دقیقی از وجود مراکز فرهنگی ، مذهبی ، اجتماعی و ... داشته باشیم متوجه خواهیم شد که عدم وجود چه مراکز و خدماتی باعث بوجود آمدن آسیبهای اجتماعی در هر منطقه و نقطه جغرافیایی می شود و چه امکاناتی می توان برای جبران کم و کاستی ها در آن منطقه و محدوده مورد نظر فراهم کرد.

سد مخزنی روی رودخانه رامیان احداث می شود



مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان عنوان کرد: مطالعات مرحله اول سد مخزنی رامیان که از سال 1377 شروع شده بود به اتمام رسیده است و تلاش می شود با تکمیل مطالعات و اخذ ردیف اجرایی، ان شاء الله عملیات اجرایی آن در آینده شروع شود.



ایرج حیدریان افزود: هدف از اجرای این طرح تامین بخشی از آب شرب شهرهای آزادشهر، رامیان، خان ببین، دلند، گلند و روستاهای مسیر است.



به گفته وی، تامین آب کشاورزی، کنترل سیل و ایمن‌سازی شهر رامیان از خطر سیل نیز از دیگر اهداف اجرایی این طرح است.

برگزاری همایش بزرگ یاوران وقف



همایش بزرگ یاوران وقف ویژه روحانیون و ائمه جماعات در هته وقف برگزار می شود.



حجت الاسلام رئوف از همایش بزرگ یاوران وقف ویژه روحانیون و ائمه جماعات در روز دوشنبه 18 ی ماه در آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) خبر داد .



مدیر کل اوقاف گلستان گفت: روحانیون و ائمه جماعات از یاوران اصلی وقف بشمار آمده و می توانند با تبلیغ و ترویج برکات و حسنات وقف مردم را به انجام وقف های جدید وحفظ و احیاء موقوفات راهنمایی کنند و از اینرو این همایش در راستای ارتباط هرچه نزدیکتر روحانیون با موقوفات برگزار می شود.

دلایل استقبال کم از نمایشگاه کتاب



معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: متاسفانه امسال تخصیص ندادن بن مستقیم کتاب برای دانش آموزان، دانشجویان، اساتید و فرهنگیان باعث شده است تا استقبال کمتری از نمایشگاه صورت گیرد.



حجت الاسلام جواد نجفی افزود: این درحالیست که وجود کتاب در سبد کالای خانوارها می تواند خیلی از مشکلات و ناهنجاری جامعه را برطرف کند.

وی افزود: اگر قرار است بازدیدهای بیشتری انجام شود و خریدها افزایش یابد باید حمایت ها از سوی مسئولان و دولت به صورت خوبی انجام شود.



سه کشته و مصدوم در حادثه گازگرفتگی در کلاله



بر اثر حادثه گاز گرفتگی در کلاله یک زن کشته شد و نفر نیز مصدوم و راهی بیمارستان شدند.



شمار کشته شدگان قاتل نامرئی در 9 ماه اول سالجاری در گلستان به هشت نفر و شمار مصدومان به 46 نفر رسید.



این تعداد در مدت مشابه سال قبل از نظر تلفات شش نفر بود و در طول سال گذشته نیز 9 نفر جانشان را بر اثر مسمومیت با منواکسید کربن از دست داده اند.