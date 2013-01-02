  1. جامعه
۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۴۵

سفیر افغانستان:

سفر به کشورهای همزبان در اولویت گردشگران خارجی است

سفیر افغانستان در ایران گفت: ایران و افغانستان اشتراکات دینی، زبانی و فرهنگی زیادی دارند و این این موضوع باعث می شود تا سفر به کشورهایی که با آنها همزبان هستیم در اولویت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصیر احمدنور سفیر افغانستان در ایران در نشست مشترک گردشگری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان که  در هتل لاله تهران در حال برگزاری است گفت:  سفر به کشورهایی که اشتراکات فرهنگی و دینی دارند بین دو کشور ایران و افغانستان که هم زبان و هم دین هستند می تواند بیشتر مطرح باشد.  هم مرز بودن با این کشور نعمتی است که باید قدرش را بدانیم.

وی گفت: هر گاه قصد سفر به کشوری را داریم در درجه اول ترجیح می دهیم با کشوری که با آنها هم زبان هستیم سفر کنیم.

وی افزود: سفر به کشورهای مختلف باعث شناخت بیشتر و تحکیم پیوندهای دوستی میان کشورها می شود و در شرایط کنونی که کاملاً زمینه ها برای توسعه گردشگری فراهم است گردشگران مذهبی و سلامت می توانند به هر دو کشرو سفر کنند.

احمدنور گفت: تا جایی که این موضوع به افغانستان مرتبط می شود از آن استقبال می کنیم و از زمینه سازی هر نوع تسهیلاتی برای  تسریع روند گردشگری و تردد مسافران و گردشگران میان این دو کشور دریغ نخواهیم کرد به خصوص در مورد صدور ویزا. یرای ایرانیان و نمایندگی های ایران در افغانستان مشکلی برای صدور ویزا وجود ندارد و با خوشحالی از برادران و خواهران ایرانی متقاضی استقبال خواهیم کرد.

کد مطلب 1782244

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