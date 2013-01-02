سفر به کشورهای همزبان در اولویت گردشگران خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، نصیر احمدنور سفیر افغانستان در ایران در نشست مشترک گردشگری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان که در هتل لاله تهران در حال برگزاری است گفت: سفر به کشورهایی که اشتراکات فرهنگی و دینی دارند بین دو کشور ایران و افغانستان که هم زبان و هم دین هستند می تواند بیشتر مطرح باشد. هم مرز بودن با این کشور نعمتی است که باید قدرش را بدانیم.

وی گفت: هر گاه قصد سفر به کشوری را داریم در درجه اول ترجیح می دهیم با کشوری که با آنها هم زبان هستیم سفر کنیم.

وی افزود: سفر به کشورهای مختلف باعث شناخت بیشتر و تحکیم پیوندهای دوستی میان کشورها می شود و در شرایط کنونی که کاملاً زمینه ها برای توسعه گردشگری فراهم است گردشگران مذهبی و سلامت می توانند به هر دو کشرو سفر کنند.

احمدنور گفت: تا جایی که این موضوع به افغانستان مرتبط می شود از آن استقبال می کنیم و از زمینه سازی هر نوع تسهیلاتی برای تسریع روند گردشگری و تردد مسافران و گردشگران میان این دو کشور دریغ نخواهیم کرد به خصوص در مورد صدور ویزا. یرای ایرانیان و نمایندگی های ایران در افغانستان مشکلی برای صدور ویزا وجود ندارد و با خوشحالی از برادران و خواهران ایرانی متقاضی استقبال خواهیم کرد.