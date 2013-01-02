مشترکان برق اردبیل به 409 هزار نفر رسیدند/ افزایش مصرف برق

علیرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تعداد مشترکان برق در سال گذشته 375 هزار و 55 نفر بود که امسال با رشد 10 درصدی مواجه بوده است.

وی توسعه خدمات این شرکت به روستاها و مناطق مختلف استان را در افزایش تعداد مشترکان دخیل دانست و تاکیدکرد: رشد میزان اشتراک پذیری از سوی شرکت برق به رشد مصرف طی هشت ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل منتج شده است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه استان با اشاره به مصرف انرژی برق در هشت ماهه سال گذشته یادآور شد: در طی این مدت 787 هزار و 856 مگاوات برق در این استان مصرف شده بود.



وی اضافه کرد: در هشت ماهه اول سال جاری این رقم به دلیل افزایش تعداد مشترکان به 816 هزار و 864 مگاوات ساعت رسیده است.

تلفات 15 درصدی برق در سال گذشته

علیزاده با تاکید به تاثیر هدفمند سازی یارانه ها در کنترل مصرف انرژی متذکر شد: علاوه بر این ضروری است برنامه های فرهنگساز در راستای اصلاح الگوی مصرف به اجرا درآید.

به گفته مدیر عامل شرکت برق منطقه استان افزایش مصرف برق در اردبیل ناشی از پرت برق نیست و با وجود تلفات 15 درصدی برق در سال گذشته میزان تلفات سال جاری تا اتمام سال قابل محاسبه نخواهد بود.

وی مهمترین برنامه های این دستگاه اجرایی در راستای اصلاح الگوی مصرف را همکاری با رسانه های مختلف جهت فرهنگ سازی، جلب همکاری مشترکین صنعتی، پاکسازی لامپهای پر مصرف در بخش تجارت و تغییر ساعات کار ادرات دولتی در ایام اوج مصرف بار برشمرد.

علیزاده تاکید کرد: تلاش شده است با پاکسازی لامپهای پر مصرف در بخش تجارت و تبدیل آن به لامپهای کم مصرف، مصرف انرژی برق بخش صنعت کنترل شود.