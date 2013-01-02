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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۳۸

قدمی اعلام کرد:

آزمون اعزام به خارج از کشور مدرسان مازندرانی در خاورمیانه برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول گزنیش آموزش و پرورش مازندران گفت: آزمون اعزام به خدمت مدرسان مازندرانی در کشورهای خاورمیانه امسال برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قدمی صبح چهارشنبه در گردهمایی مسئولان شهرستانی و استانی هسته گزینش آموزش و پرورش مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری اظهار داشت: متقاضیان  تدریس در مدارس ایرانیان در کشورهای خارجی پس از قبولی و مصاحبه تخصصی و در صورت قبولی در آزمون تخصصی گزینش برای تدریس به مدت سه سال به مدارس ایرانیان خاورمیانه اعزام می شوند.

وی افزود: امسال با تلاش وزیر آموزش و پرورش، شاهد راه اندازی دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور بوده که سهم مازندران حدود هزار و 117 دانشجو بوده است.

مسئول گزینش آموزش و پرورش مازندران یادآورشد: در سالجاری آموزش و پرورش مازندران 200 جوان مستعد و فعال را به عنوان مربی قرانی برای تدریس در مدارس و ترویج فرهنگ دینی و اسلامی جذب کرد.

قدمی گفت: چهار هزار پرونده متقاضیان مدارس غیر دولتی برای تدریس پس از بررسی و گزینش جهت صدور مجوز اقدام می شود.

وی به گزینش 150 نفر از جوانان فارغ التحصیل که به عنوان امریه در آموزش و پرورش خدمت می کنند اشاره کرد گفت: امسال 200 دانشجوی تربیت معلم ورودی سال 88 با مصوبه مجلس شورای اسلامی در آموزش وپرورش جذب شدند.

وی بیان داشت: با تصویب مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک شاهد جذب نیروهای حق التدریس در آموزش و پرورش استان خواهیم بود.

کد مطلب 1782249

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