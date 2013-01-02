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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۵۵

سرهنگ صفری:

کارت های معافی خدمت نظام وظیفه تا پایان سال 91 هوشمند می شوند

کارت های معافی خدمت نظام وظیفه تا پایان سال 91 هوشمند می شوند

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: معاون وظیفه عمومی فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه گفت: افرادی که دارای کارت های کاغذی پایان خدمت نظام وظیفه هستند باید تا پایان سال جاری یعنی 29 اسفند اقدام به هوشمند سازی این کارت ها کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی صفری در نشست خبری صبح چهارشنبه که در محل حوزه نظام وظیفه استان کرمانشاه برگزار شد، گفت:  با توجه به حساسیت وظیفه عمومی مردم اخبار نظام وظیفه را به طور جدی پی گیری می کنند.

وی  در مورد تعویض کارت های معافیت و پایان خدمت و تبدیل آن به کارت هوشمند اظهار داشت: تعویض این کارت ها از سال 90 آغاز شده و تا کنون 54 هزار کارت تعویض و تبدیل به کارت هوشمند شده است.

صفری افزود: کارت های کاغذی که تا کنون تعویض نشده اند از درجه اعتبار ساقط است و مهلت مجدد برای افرادی که موفق به تعویض کارت نشده اند تا 29 اسفند ماه سال 91 تعیین شده است.

وی ادامه داد: صدور کارت پایان خدمت هوشمند از 22 مهر ماه 91 آغاز شده و منقضی به خدمت های مربوط به سال های 85 الی 90 تا تاریخ 29 اسفند ماه سال 91 به پلیس + 10 مراجعه و اقدام به هوشمند سازی این کارت ها کنند.

معاون نظام وظیفه استان کرمانشاه گفت: با توجه به اینکه کارت ملی هم توسط ثبت احوال هوشمند می شود، هوشمندسازی کارت های نظام وظیفه زودتر از ثبت احوال شروع شده و کلیه کارت های معافیت و پایان خدمت هوشمند می شود.

وی یکنواخت شدن کارت های معافیت پایان خدمت را از مهمترین مزایای هوشمند سازی این کارت ها برشمرد.

وی افزود: با توجه به رعایت نکات ایمنی در تهیه این کارت ها امکان جعل آنها صفر است.

صفری ادامه داد: با توجه به اینکه سیستم های اداری به سیستم های الکترونیکی تبدیل شده است، ادرات دولتی خصوصا بانک مرکزی و تامین اجتماعی به این سیستم ها وصل بوده و کسانی که فاقد کارت معافیت و پایان خدمت هوشمند هستند نمی توانند این خدمات را دریافت کنند.

معاون نظام وظیفه استان کرمانشاه گفت: از تاریخ 12 آذر ماه سال 91 گذراندن دوره های آموزشی نظامی برای مشمولان معاف از خدمت به استثنای معافیت های پزشکی الزامی است.

وی افزود: کسانی که برابر قانون از خدمت سربازی معاف هستند موظفند دو ماه آموزش نظامی را طی کنند تا کارت آنها صادر شوند.

صفری ادامه داد: آن دسته از مشمولان که دوره های آموزشی را گذرانده اند و یا دارای گواهی بسیج هستند نیاز به گذراندن دوره آموزشی ندارند.

معاون انتظامی در خصوص مشمولان فراری و غایب گفت: این افراد از هرگونه خدمات اجتماعی از جمله اخذ گواهی نامه، اخذ وام، جواز کسب و صدرو گذرنامه محرومند.

وی در بخش دیگر از سخنانش با اشاره به الکترونیک شدن سیستم اداری، گفت: مشمولان غایب راهی جز معرفی خود به سیستم نظام وظیفه عمومی ندارند.

صفری ادامه داد: به استناد ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی، کلیه آموزشگاه ها، شرکت ها، کارگاه های آموزشی، فروشگاه ها و مغازه ها حق به کار گیری مشمولان غایب و سربازان فراری را نخواهند داشت و در صورت بروز تخلف برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد که جریمه  آن برابر خرج یک سال یک سرباز در نظر گرفته شده است.

معان نظام وظیفه عمومی گفت: ادارات دولتی بدون کارت پایان خدمت و معافیت، حق استخدام و یا ارائه خدمات به این افراد را نخواهند داشت.

وی افزود: از مهر ماه سال جاری کلیه دانش آموزان و دانشجویان ذکوری که به سن 18 سالگی رسیدند باید گواهی تحصیلی ارائه دهند.

وی ادامه داد: کلیه افراد ذکوری که به سن 18 سالگی می رسند باید از فیلتر قانون وظیفه عمومی عبور کنند.

وی همچنین یادآور شد: کلیه دانش آموزان، دانشجویان و وظیفه های حوزه علمیه باید رعایت سقف تسهیلات را داشته باشند و از خانوادهای تقاضا کرد که سقف سنوات تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان خود را کنترل کنند.

صفری گفت: از تاریخ پایان تحصیل، ترک تحصیل و اخراج دانشجویان و دانش آموزان تا یک سال فرصت دارند خود را به حوزه های نظام وظیفه عمومی معرفی کنند.

وی افزود: کسانی که دارای فعالیت بسیجی هستند تا شش ماه کسر خدمت به آنان تعلق می گیرند.

معاون وظیفه عمومی استان کرمانشاه در پایان گفت: مشمولین نظام وظیفه عمومی می توانند با شماره تلفن های 2188543 در مرکز استان کرمانشاه و تلفن گویای 09680 و شماره پیامک 611091 از وضعیت معافیت تحصیلی خود اطلاع یابند. 

کد مطلب 1782253

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