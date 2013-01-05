روح الله عرب در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تساوی فجر و صنعت نفت، در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر با بیان مطلب فوق گفت: از نظر من این مساوی برای ما حکم باخت دارد زیرا صنعت نفت آبادان در جایگاهی است که کسب یک امتیاز خانگی معنایی ندارد. کاش مقابل فجر می‌باختیم ولی یک امتیاز نمی‌گرفتیم.

وی با بیان اینکه صنعت نفت باید از دو مسابقه قبل شش امتیاز کسب می‌کرد، خاطرنشان کرد: نیم فصل نخست مشکل ما این بود که ابتدا مقابل حریفان جلو می‌افتادیم و در دقایق پایانی گل می‌خوردیم ولی حالا شرایط طوری است که دقایق ابتدایی بازی گل می‌خوریم و باید تا پایان مسابقه دنبال جبران باشیم.

مهاجم تیم فوتبال صنعت نفت آبادان ادامه داد: هر کاری می‌کنیم نمی‌توانیم از این وضعیت خارج شویم. ما باید هر سه امتیاز مسابقات خانگی را کسب کنیم. باید انتحاری بازی کنیم تا از انتهای جدول جدا شویم.

عرب در خصوص دلایل ناکامی صنعت نفت، تاکید کرد: دیگر عقل من به جایی نمی‌رسد! با شناختی که از بازیکنان دارم آنها نه اهل کم کاری هستند نه بی انضباطی. با وجود اینکه بازیکنان فقط 20 درصد قراردادشان را گرفته‌اند و حتی حساب سال قبل را تسویه نکرده‌اند، ولی با جان و دل بازی می‌کنند. من چیزی جز بدشانسی در نتایج‌مان نمی‌بینم.

وی با اشاره به عملکرد خوب نفت در فصل نقل و انتقالات اظهار داشت: تیم ما از ابتدای فصل طلای 18 عیار بود و الان با جذب چند بازیکن دیگر، عیار طلای تیم، 24 شده است! صنعت نفت تیم ضعیفی نیست. ما فقط بدشانسیم.

کاپیتان تیم فوتبال صنعت نفت در پایان درباره حضور این تیم در جام حذفی برابر سپاهان هم گفت: باور کنید اگر دست من بود در جام حذفی حاضر نمی‌شدیم چون ارزشی ندارد ما قهرمان این جام شویم ولی به دسته یک سقوط کنیم.

تیم فوتبال صنعت نفت روز گذشته (جمعه) در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر در آبادان مقابل فجرسپاسی شیراز با تساوی یک بر یک متوقف شد.