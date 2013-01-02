به گزارش خبرنگار مهر، حق دسترسی برابر کشورهای عضو اتحادیه جهانی مخابرات به سرویسهای بین‌المللی مخابرات در کنفرانس جهانی مقررات شبکه‌های ارتباطی (WCIT -12) با پیشنهاد ایران مبنی بر رای‌گیری، در ساعات پایانی کنفرانس برغم مخالفت کشورهای اروپائی و آمریکا، به تصویب رسید.

موضوع "حق دسترسی برابر کشورها به اینترنت" در کنفرانس WCIT-12 از موارد اختلاف برانگیز بین کشورهای در حال توسعه، روسیه و چین از یکسو و آمریکا و اروپا از سوی دیگر بود و همین اختلاف نظر باعث شده بود این کنفرانس به نتیجه‌ای نرسد، که با پیشنهاد ایران مبنی بر رای‌گیری در خصوص پیشنهاد کشورهای آفریقایی، در ساعات پایانی، این موضوع با 77 رای موافق در مقابل 33 رای مخالف و 8 رای ممتنع تصویب شد.

دراین راستا اشاره به موارد مربوط به اینترنت، عکس‌العمل برخی کشورها از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی را مبنی بر عدم امضای اسناد خروجی کنفرانس به دنبال داشت به نحوی که از 144 کشور دارای حق امضاء در کنفرانس 89 کشور، اسناد خروجی را امضاء کرده و برخی از کشورها عنوان کردند که پس از بررسی، اسناد را امضاء خواهند کرد.

عدم محدودیت در دسترسی کشورها به سرویسهای ارتباطی، امنیت شبکه‌های ارتباطی، جلوگیری از انتشار هرزنامه‌ها و مسائل مربوط به اینترنت از موضوعات مهمی بود که در کنفرانس WCIT-12 طرح، بررسی و در نهایت به تصویب رسید.

به گزارش مهر، وظیفه اصلی این کنفرانس اصلاح مقررات بین‌المللی ارتباطات است و با توجه به اینکه مقررات قبلی در سال 1988 اصلاح شده بود، تغییرات فناوری در حوزه ارتباطات، ضرورت تغییر این قوانین پس از 24 سال را ایجاب می‌کرد؛ به همین دلیل در کنفرانس سران مختار سال 2006 در ترکیه، اصلاح مقررات بین‌المللی ارتباطات در سال 2012 تصویب شده بود.

جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT) از سال 2011 برای آمادگی حضور در این کنفرانس 5 جلسه تخصصی در سه زیرگروه در منطقه آسیا و اقیانوسیه برگزار کرد که مسئولیت زیرگروه مربوط به قطعنامه‌ها و توصیه‌نامه‌ها به عهده ایران بود.

در این راستا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ایران سعی کرد نظرات خود را از طریق جامعه منطقه‌ای APT منعکس کند و عمده اسناد ارائه شده از سوی APT به کنفرانس WCIT-12 بر مبنای نظرات ایران بود.