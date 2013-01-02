مستند "فرزند جاوید هویزه" امروز از شبکه خوزستان پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این مستند را اداره کل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس تهیه کرده و قرار است امروز چهارشنبه ساعت 17 و 56 دقیقه از شبکه مرکز خوزستان برای مردم پخش می شود.

این فیلم توسط ایوب مردانی پور از هنرمندان و کارگردانان مطرح سینمای مستند ساخته شده و در آن روایتی از چگونگی شهادت شهید جرفی و حمله عراق به این قطعه از خاک کشور را شاهد خواهیم بود.



این فیلم در قالب مستند 45 دقیقه ای ساخته شده و یک گروه حرفه ای در آن مشارکت دارند که به نظر می رسد با اکران آن، شاهد تولید یک اثر فاخر در بخش مستندهای جنگ در کشور باشیم.



شهید حامد جرفی در سال 1332 در هویزه و در خانواده ای متدین و کشاورز متولد شد که تحصیلات ابتدایی و دبیرستانی خود را در منطقه دشت آزادگان گذراند سپس وارد دانشگاه شد و پس از اخذ لیسانس از دانشگاه در رشته زبان انگلیسی لباس معلمی را به تن کرد.



جرفی در تدریس امور تربیتی و مذهبی از استادی برخوردار بود که بنا به اظهارات برادرش دکتر احمد جرفی وی چند نفر بسیجی را که با او در دانشگاه آشنا شدند به دین متدین اسلام مشرف ساخته و دین مبین اسلام را پذیرفتند که یکی از آنها توانسته است تفسیر طبری را ترجمه کند و خود شهید حامد کتاب کافی و بعضی از کتب شهید مطهری را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است.



وی بارها از سوی ساواک دستگیر و مورد شکنجه قرار گرفت، پس از پیروزی انقلاب در بعد سیاسی بخشداری هویزه را به عهده گرفت با داشتن مسئولیت از جنگ تحمیلی هم غافل نبود و در حین انجام وظیفه مورد اصابت خمپاره دشمن بعثی قرار گرفت و پس از دوماه اغماء شربت شهادت را نوشید و تشییع جنازه وی با حضور آیت الله خامنه ای با شکوه فراوان صورت گرفت.