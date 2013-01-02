به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد از سال 88 با رشته والیبال نشسته آشنا و تمرینات خود را در تیم منتخب چالوس پیگیری کرده است. مهرزاد که با دو متر و 46 سانتیمتر به عنوان بلندترین مرد ایران شناخته می شود، هم اکنون در حوالی شهرستان چالوس (امام رود) زندگی می کند. وی تجربه حضور در پارالمپیک 2016 برزیل و داشتن شغل را جزو بزرگ‌ترین آرزوهای خود می داند.

مرتضی مهرزاد همان کسی است که یک بار در برنامه "ماه عسل" گفت آرزو دارد با علی کریمی رو به رو شود و بازیکن مردمی فوتبال ایران هم به دیدار او رفت و پیراهن خود را به وی اهدا کرد.



طرح استعداد یابی والیبال نشسته برای نوجوانان و جوانان دارای معلولیت، روز گذشته با حضور 100 ورزشکار از 18 استان کشور در محل فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین و به منظور پشتوانه سازی برای تیم ملی والیبال نشسته، برگزار شد.