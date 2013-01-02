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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۰۲

پورقیومی خواستار شد/

موزه 15 دی در ابرکوه ایجاد شود

موزه 15 دی در ابرکوه ایجاد شود

ابرکوه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه گفت: برای به یادماندن هر چه بیشتر روز تاریخی 15 دی، ایجاد یک موزه برای جمع آوری آثار سفر رهبری به ابرکوه یک ضرورت است.

حجت الاسلام محمد پورقیومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم و مسئولان حق مطلب را در روزهای منتهی به این روز ارزشمند در سال 86 ادا کردند اما بعد از آن و با وجود برنامه هایی که به اجرا در آمده است، تلاشی برای جمع آوری خاطرات و آثاری که در حاشیه سفر به وجود آمد، نشد.

وی افزود: در جلسات مختلف پیشنهاد ایجاد موزه سفر را ارائه داده ایم و آمادگی داریم به سهم خود در این راستا تلاش کنیم.

پورقیومی که در زمان سفر مقام معظم رهبری مسئولیت کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات را بر عهده داشته است، اظهار داشت: باید آثار معنوی این سفر که بخشی از آنها سخنرانی همه جانبه، به جا و به موقع مقام معظم رهبری، تبیین جایگاه ولایت فقیه در آن روزها توسط علما و روحانیون، اتحاد و یکدلی آحاد و اقشار مختلف، شور و نشاط معنوی ایجاد شده در شهرستان و نفس روحیه کار جمعی که در قالب آثاری چون فیلم، عکس، شعر و نقاشی به تصویر کشیده شده است، برای آیندگان به یادگار بماند.

وی افزود: علاوه بر ادارات و ارگان های مختلف، تشکل های مردمی نیز که در آن سال نقش بسزایی داشتند و اکنون نیز برای برگزاری مراسم سالروز ورود رهبری تلاش می کنند، باید به صورتی مجدانه وارد عرصه شوند.

کد مطلب 1782269

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