موزه 15 دی در ابرکوه ایجاد شود

حجت الاسلام محمد پورقیومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم و مسئولان حق مطلب را در روزهای منتهی به این روز ارزشمند در سال 86 ادا کردند اما بعد از آن و با وجود برنامه هایی که به اجرا در آمده است، تلاشی برای جمع آوری خاطرات و آثاری که در حاشیه سفر به وجود آمد، نشد.

وی افزود: در جلسات مختلف پیشنهاد ایجاد موزه سفر را ارائه داده ایم و آمادگی داریم به سهم خود در این راستا تلاش کنیم.

پورقیومی که در زمان سفر مقام معظم رهبری مسئولیت کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات را بر عهده داشته است، اظهار داشت: باید آثار معنوی این سفر که بخشی از آنها سخنرانی همه جانبه، به جا و به موقع مقام معظم رهبری، تبیین جایگاه ولایت فقیه در آن روزها توسط علما و روحانیون، اتحاد و یکدلی آحاد و اقشار مختلف، شور و نشاط معنوی ایجاد شده در شهرستان و نفس روحیه کار جمعی که در قالب آثاری چون فیلم، عکس، شعر و نقاشی به تصویر کشیده شده است، برای آیندگان به یادگار بماند.

وی افزود: علاوه بر ادارات و ارگان های مختلف، تشکل های مردمی نیز که در آن سال نقش بسزایی داشتند و اکنون نیز برای برگزاری مراسم سالروز ورود رهبری تلاش می کنند، باید به صورتی مجدانه وارد عرصه شوند.