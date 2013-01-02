موفقیت عکاسان اصفهانی در جشنواره سیرکوئیت صربستان

اصغر صامتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: سرکوئیت به معنای ادغام چند جشنواره با یکدیگر است، به شکلی که چند جشنواره معتبر با هم متحد می‎شوند و یک جشنواره را برگزار می‎کنند.

وی افزود: این جشنواره در سالن داوری می‎شود به نوعی که عکس‎ها پس از پذیرفته شدن در سالن به نمایش گذاشته می‎شود و داوران به آنها رای می‎دهند و جایزه‎ای نیز به عنوان جایزه منتخب سالن انتخاب می‎شود.

این عکاس اصفهانی ادامه داد: جشنواره عکس صربستان در دو بخش برگزار شد که در بخش اول موفق به دریافت مدال طلای PSA(انجمن عکاسان آمریکا) و نشان UPI(انجمن عکاسان متحد) شدم و همچنین 47 بار اثر مورد پذیرش قرار گرفت.

وی گفت: همچنین در بخش دوم این جشنواره موفق به دریافت یک طلای سالن، یک نقره سالن، 2 نشان سالن، یک نشان UPI، و 41 بار پذیرش اثر و همچنین نشان فیاپ بهترین مولف سالن شدم.

صامتی ادامه داد: هر بخش در پنج سالن و سه بخش اداره می‎شد که سالن طبیعت، آزاد رنگی، آزاد سیاه و سفید از جمله آن بود و من در تمامی بخش‎ها شرکت داشتم.

وی با اشاره به اینکه، اعضای انجمن عکس اصفهان به عنوان تنها نمایندگان ایران در این جشنواره حضور داشتند، گفت: معمولا در جشنواره هایی که در آن حضور می یابیم، هیچ ارزش مالی برای شرکت کنندگان ندارد اما در سایر جنبه‎ها از جمله مطرح شدن عکاسان اصفهان در دنیا به عنوان حرفه ای ترین عکاسان بسیار مثمر ثمر است.

این عکاس اصفهانی گفت: عکاسان اصفهانی توقع کسب حمایت مالی توسط مسئولان ندارند و همین که در آزادی می‎توانند به شرکت در مسابقات جهانی روی بیاورند و افتخار آفرینی کنند کافی است.

به گزارش مهر، در جشنواره سرکوئیت صربستان افشین آذریان موفق به دریافت مدال طلای سالن و نشان سالن و همچنین 38 بار پذیریش اثر شد و همچنین محمد رضا مومنی موفق به دریافت 6 مدال طلا (یک طلای فیاپ، یک طلای سالن، دو طلای FSS، یک طلای انجن عکاسان آمریکا و یک طلای انجمن عکاسان متحد و همچنین نشان فیاپ بهترین مولف سالن شود.