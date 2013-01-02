موفقیت عکاسان اصفهانی در جشنواره سیرکوئیت صربستان

اصغر صامتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: سرکوئیت به معنای ادغام چند جشنواره با یکدیگر است، به شکلی که چند جشنواره معتبر با هم متحد میشوند و یک جشنواره را برگزار میکنند.
وی افزود: این جشنواره در سالن داوری میشود به نوعی که عکسها پس از پذیرفته شدن در سالن به نمایش گذاشته میشود و داوران به آنها رای میدهند و جایزهای نیز به عنوان جایزه منتخب سالن انتخاب میشود.
این عکاس اصفهانی ادامه داد: جشنواره عکس صربستان در دو بخش برگزار شد که در بخش اول موفق به دریافت مدال طلای PSA(انجمن عکاسان آمریکا) و نشان UPI(انجمن عکاسان متحد) شدم و همچنین 47 بار اثر مورد پذیرش قرار گرفت.
وی گفت: همچنین در بخش دوم این جشنواره موفق به دریافت یک طلای سالن، یک نقره سالن، 2 نشان سالن، یک نشان UPI، و 41 بار پذیرش اثر و همچنین نشان فیاپ بهترین مولف سالن شدم.
صامتی ادامه داد: هر بخش در پنج سالن و سه بخش اداره میشد که سالن طبیعت، آزاد رنگی، آزاد سیاه و سفید از جمله آن بود و من در تمامی بخشها شرکت داشتم.
وی با اشاره به اینکه، اعضای انجمن عکس اصفهان به عنوان تنها نمایندگان ایران در این جشنواره حضور داشتند، گفت: معمولا در جشنواره هایی که در آن حضور می یابیم، هیچ ارزش مالی برای شرکت کنندگان ندارد اما در سایر جنبهها از جمله مطرح شدن عکاسان اصفهان در دنیا به عنوان حرفه ای ترین عکاسان بسیار مثمر ثمر است.
این عکاس اصفهانی گفت: عکاسان اصفهانی توقع کسب حمایت مالی توسط مسئولان ندارند و همین که در آزادی میتوانند به شرکت در مسابقات جهانی روی بیاورند و افتخار آفرینی کنند کافی است.
به گزارش مهر، در جشنواره سرکوئیت صربستان افشین آذریان موفق به دریافت مدال طلای سالن و نشان سالن و همچنین 38 بار پذیریش اثر شد و همچنین محمد رضا مومنی موفق به دریافت 6 مدال طلا (یک طلای فیاپ، یک طلای سالن، دو طلای FSS، یک طلای انجن عکاسان آمریکا و یک طلای انجمن عکاسان متحد و همچنین نشان فیاپ بهترین مولف سالن شود.
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