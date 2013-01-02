دهیاران در انجام وظایف خود قانونی عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر بزازبنابی ظهر روز چهارشنبه در نشست دهیاران و رؤسای شوراهای اسلامی روستاهای بناب از تشکیل هیأت امنای مراکز بهداشتی و درمانی در روستاهای شهرستان خبرداد و اظهارکرد: دهیاران با عضویت در این هیأت می توانند اهتمام بیشتری برای امور نظافت و بهداشت محیط روستا داشته باشند.

وی اضافه کرد: برای کمک به جمع آوری هرچه بهتر زباله های روستایی هفت دستگاه ماشین آلات جدید به روستاهای بناب اختصاص خواهد یافت.

بزاز بنابی در عین حال از اختصاص سهمیه جدید تسهیلات برای نوسازی و مقاوم سازی خانه های روستایی برای شهرستان بناب خبرداد و افزود: با توجه به استقبال خوب روستاییان از این طرح، 500 فقره سهمیه جدید با اعتبار 62 میلیارد و 500 میلیون ریال برای روستاهای بناب اختصاص یافته است.

بخشدار مرکزی بناب همچنین از پرداخت 6 میلیارد ریال اعتبار از محل وصول مالیات ارزش افزوده به حساب دهیاریهای روستاهای بناب از ابتدای امسال خبرداد و گفت: در سال گذشته نیز از محل این اعتبارات بالغ بر 15 میلیارد و 280 میلیون ریال به حساب دهیاریهای بناب واریز شده بود.

مسئول ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان بناب سپس باتبریک فرارسیدن دهه فجر، اظهارامیدواری کرد تا با برنامه ریزی دهیاران و شوراهای عزیز شاهد برگزاری مراسمات مناسب درطول این دهه در روستاهای این شهرستان باشیم.

بزازبنابی تعداد جمعیت ساکن در روستاهای بناب را 49 هزار و 901 نفر اعلام کرد و گفت: این میزان جمعیت در قالب 14 هزار و 206 خانوار در 29 روستای این شهرستان ساکن هستند.