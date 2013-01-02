بخش دیالیز بیمارستان ولی عصر اراک طعمه حریق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اثر سانحه ای که حدود 3 و 30 دقیقه بامداد امروز (چهارشنبه) در مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج) اراک به وقوع پیوست انبار مجاور بخش دیالیز مرکز دچار سانحه آتش سوزی شد و با سرایت آتش به بخش دیالیز خدمات دهی قسمتی از این بخش به طور موقت دچار اختلال شد.



به محض وقوع حادثه با اطلاع به آتش نشانی اراک پرسنل ایستگاه های شهری اراک به منظور مهار حریق وارد عمل شدند که خوشبختانه با تلاش دلسوزانه آتش نشانان و همکاری پرسنل و مدیران بیمارستان حریق به کنترل درآمد و از گسترش و سرایت به سایر بخش های حساس و کلیدی مرکز جلوگیری شد.



بنا بر اظهارات میثم بخشی مدیر مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج) اراک به محض وقوع حادثه بلافاصله کمیته بحران مرکز تشکیل جلسه داد که با تقسیم وظایف با توجه به حساس بودن بخش دیالیز 3 کارگروه فنی و مهندسی، بهداشت و درمان و خدمات پشتیبانی فعالیت خود را آغاز نمودند و ظرف کمتر از 2 ساعت کلیه فعالیت های این بخش آغاز شد.



سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز در این رابطه گفت: خوشبختانه با اقدام به موقع پرسنل آتش نشانی و بیمارستان از بروز آسیب به تجهیزات درمانی بخش دیالیز جلوگیری شد و هیچگونه تلفات و صدمه انسانی علیرغم شعله کشیدن زبانه های آتش نداشتیم.



دکتر سید محمد جمالیان افزود: هماهنگی های لازم جهت آماده باش مرکز آموزشی درمانی حضرت امیرالمومنین (ع) اراک و بیمارستان تامین اجتماعی شازند صورت گرفته که در صورت نیاز بیماران اورژانسی دیالیزی از این مراکز خدمات بگیرند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیان این که علت این آتش سوزی از سوی کارشناسان در دست بررسی است، اظهار داشت: این اتفاق از انبار فیلتر های دیالیز آغاز شده و به دستگاه های دیالیز نیز آسیب زده است که اقدامات لازم برای تعمیر این دستگاه ها در حال انجام است.

مهدی میرزا بابایی با اشاره به این که خسارات وارده حاصل از این آتش سوزی زیاد است، گفت: برای ارائه خدمات بهتر به بیماران شیفت های عصر و شب را در مراکز درمانی فعال کردیم تا برای بیماران مشکلی ایجاد نشود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک خاطرنشان کرد: برای رفاه حال و اسکان همراهان بیماران نیز نمازخانه بیمارستان تجهیز شده است.



مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج) اراک در سال 1332 به بهره برداری رسیده است و به دلیل اینکه اراک در شاهراه شمال به جنوب کشور قرار دارد مصدومین حوادث رانندگی به این مرکز انتقال می یابند و هم اکنون این مرکز با 280 تخت فعال در حال خدمت رسانی به مراجعین از سراسر استان مرکزی و استان های همجوار می باشد.



لازم به ذکر است بخش دیالیز مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر(عج) اراک با 31 دستگاه دیالیز 176 بیمار را تحت پوشش خود دارد و روزانه به 75 بیمار خدمات ارائه می دهد هم اکنون سرویس دهی این بخش ظرف کمتر از 2 ساعت به حالت عادی بازگشته است.