واکنش به شایعه برکناری وزیر کشور/ لایحه بودجه هنوز به دولت نرسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز چهارشنبه در پایان جلسه هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر شایعاتی در خصوص برکناری معاون اول رییس‌جمهور و وزیر کشور و تغییر و تحولات در دولت گفت: در این خصوص هیچ تصمیمی در دولت اتخاذ نشده و اگر هم قرار باشد تصمیمی اتخاذ شود به اطلاع مردم خواهیم رساند.

رییس جمهور با بیان اینکه دولت با مردم رودربایستی و پنهان کاری ندارد، گفت: ما همه در خدمت مردم هستیم و این وظیفه اصلی دولت است و بنده به عنوان مربی این تیم در نهایت نفع تیم را خواستارم.



وی در پاسخ به سوالی درباره غیر قانونی بودن ادامه سرپرستی نیکزاد بر وزارت ارتباطات در پی تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان گفت: در این خصوص اگر قانونی با رعایت همه مراحل تصویب شود، همه باید آن را اجرا کنند، اما باید توجه داشت که اینگونه مسایل، مسایل مهم کشور نیست.



احمدی نژاد در خصوص بودجه سال آینده کشور نیز گفت: بودجه در معاونت و شوراهای زیرمجموعه دولت به سرعت در حال طی کردن مراحل کاری بوده و در نهایت برای تصویب به دولت خواهد آمد.



رییس جمهور تصریح کرد: در تنظیم لایحه بودجه پیش از آنکه بخواهد در دولت مطرح شود، موارد به صورت جز به جز و با رعایت پیش‌بینی‌های درآمدی و هزینه‌های آینده مورد بررسی قرار گرفته و جمع‌بندی نهایی آن در دولت است.



احمدی نژاد ادامه داد: در تنظیم لایحه بودجه سال آینده تلاش می‌کنیم تا نیاز به ارز نفتی در بودجه را یا به طور کامل قطع و یا آن را تا حدی به حداقل برسانیم که نیاز به آن جدی نباشد.