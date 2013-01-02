لزوم صدور ویزای گروهی برای گردشگران ایرانی و افغانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی غمخوار نماینده بخش خصوصی در انجمن های دفاتر خدمات مسافرتی در نشست مشترک گردشگری ایران و افغانستان که امروز در هتل لاله در حال برگزاری است گفت: برخی از دوستان برای سفر به هر دو کشور ایران و افغانستان در بحث گرفتن ویزا اعلام نارضایتی می کنند چراکه روند زمانی آن برای آنها طولانی است. بنابراین می طلبد با ساماندهی بهتر این مشکل را به گونه ای حل کنیم که ویزاها به صورت گروهی ارائه شود چراکه افراد اگر به صورت تکی برای صدور ویزا اقدام کنند به مشکل برخورد خواهند کرد.

وی گفت: بخش خصوصی حاضر است برای ورود گردشگران خارجی و افغانی به ایران ضمانت های لازم را بدهد و برای این موضوع اعلام آمادگی کرده است.

غمخوار گفت: لازم است افغانستان برای معرفی جاذبه های گردشگری خود در رسانه های ایران حضور موثری داشته باشد.

نماینده بخش خصوصی در انجمن های دفاتر خدمات مسافرتی گفت: پتانسیل خوبی برای گردشگری بین ایران و افغانستان وجود دارد. امیدواریم برای افزایش گردشگر ورودی و ساماندهی مشکلات آن و ایجاد امکانات بهتر اتفاقات خوبی بیافتد و درباره خروج گردشگر از ایران به افغانستان فعالیتهای آگاه سازی انجام گیرد.