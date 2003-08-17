برنامه هاي دومين روز مجمع بين المللي پيوندهاي فرهنگي كهن در ايران و غرب آسيا

به گزارش خبرنگار فرهنگي " مهر " دراين مقالات وضعيت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، هنري و جغرافيايي ايران ازهزاره پيش از اسلام تا اواخر عصر برنز و عصر آهن بررسي مي شود .
* هزاره سوم پيش از ميلاد
1 - زايش قوم گرايي در ايران : پيوندهاي دوسويه فرهنگي ايراني و بين النهريني در پيش از تاريخ متاخر توسط دكتر اندرو مك كارتي
2- آسياي ميانه و ايران در پايان هزاره سوم پيش از ميلاد توسط دكتر كليفورد لمبرگ كارلفسكي
3- پيوندهاي تجاري و اقتصادي ميان فلات ايران ، درياي پارس و بين ا لنهرين جنوبي در آغاز هزاره دوم ( پ.م) توسط دكتر لوكا پيرونل
4- مدارك نقش مهرهاي جديد ايلامي و فرا ايلامي در مجموعه موزه ملي ايران - تهران توسط دكتر انريكو اسكالونه
5- پيوندهاي اعتقادي ميان ايلام و سومر توسط دكتر گبهاد ژوزف زلتس
6- مواد پركردني پي ساختمان، نشانه هاي دين باستان توسط دكتر جودي بيوركمن
7- تنوع و وحدت در خاور نزديك باستاني توسط حسين بادامچي
* هزاره سوم تا هزاره اول : حوادث تاريخي
1- بررسي چهار ويژگي پوشاكي ايلاميان و مقايسه آن ويژگيها در تمدن ميان رودان توسط دكتر محمد چيت ساز
2- منقرض كننده پادشاهي ايلامي نو كيست ؟ توسط دكترآندرياس فوخس
* شمال وشمال غربي ، اواخر عصر برنز / عصر آهن
1- نقش عناصر ايراني در شمال غرب ايران و ممالك همجوار از قرن 13 تا 7 ( پ.م) توسط كتر عنايت الله رضا
2- روش استقرارگاهها در دوره هاي برنز - آهن در شمال ايران و پيوند هايشان با آناتولي شرقي و فرا قفقاز توسط دكتر رافائل بيشونه
3- بررسي مساله استراژي هاي اقتصادي دوران آهن در مناطق شمال غرب و مركزي ايران : توسط دكتر حسن طلايي
4- تمدن اورارتوئي و آغاز تاريخ در آذربايجان ايران توسط دكتر ميروسلاو سالويني
5- پس از سقوط اورارتوئيان در شمال غرب ايران : معماري هخامنشي توسط دكتر استفان كرول
6- تاثير اشكال نمادين و اساطيري لرستان برروي اشياء فلزي غار كلماكره توسط ليلا خسروي
7- نمادهاي فرهنگي هوري ميتاني در مهرهاي استوانه اي تپه معمورين توسط جعفر مهر كيان
گفتني است فردا 27 مردادماه درروز پاياني اين مجمع مقالاتي با محور ايلامي نوهخامنشي ؛ ايرانيان ، يونانيان و نواحي جانبي و گياه باستان شناسي ارايه مي شود ومجمع با برپايي مراسم اختتاميه با سخنراني معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به كار خود پايان مي دهد .
نظر شما