تقدیر از خبرگزاری مهر در انعکاس اخبار جشنواره مردمی عمار در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین جشنواره مردمی فیلم عمار هفت فیلم از چهار فیلمساز گلستان شرکت داشتند و در نشست ظهر چهارشنبه این دبیرخانه از خبرگزاری مهر و برخی وبلاگهای فعال در سطح استان بخاطر پوشش اخبار این دوره از جشنواره تقدیر شد.

همچنین در این نشست تاکید شد تا مسئولان فرهنگی، مذهبی و هنری استان در سال آینده همت بیشتری از خود به نمایش بگذارند تا بر کیفیت معنوی اکرانهای مردمی جشنواره فیلم عمار افزوده و هنرمندان استان یاری بیشتری شوند.

جشنواره عمار درقالب مستند، داستانی کوتاه، انیمیشن و نماهنگ با موضوعات، تاریخ انقلاب اسلامی، نقد درون گفتمانی، بیداری اسلامی، جنگ نرم و فتنه 88 برگزار شد و در سومین جشنواره فیلم مردمی عمار چهار فیلمساز گلستانی با هفت اثر در جشنواره فیلم مردمی عمار شرکت داشتند.

سید بهروز نیری و مهدی ناظریان از گرگان، صالح کاهانی از گنبدکاووس، مصیب کوهی مشایخ از مینودشت در این جشنواره حضور داشتند و یک اثر ازاین فیلمساز مینودشتی با عنوان "نخهایی که برای خداوندبافته می شوند"جزو اکرانهای مردمی در سراسر کشور بود و این اثر در شهرهای بزرگ کشور(تهران-قم-مشهد-زاهدان-گرگان و ....)اکران شد.

این اثر به روایت پیرزنی می پردازدکه با دستمال بافی سنتی به رزق و روزی حلال می پردازد که این اثر نامزد دریافت جایزه در بخش فیلم مستند از نگاه داوران جشنواره شناخته شد.

مصیب کوهی مشایخی مستندساز گلستانی در زمینه اهداف جشنواره عمار گفت: هدف از برگزاری جشنواره عمار، حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و زنده نگه داشتن نام و یاد شهداء و ادامه دادن راه آنها بوده است.

این هنرمند گلستانی اضافه کرد: مسئولان فرهنگی و مذهبی در استان همت بیشتری در خصوص فرهنگ و هنر داشته باشند زیرا رسانه ها نقش مفیدی در جهت رشد،آگاه سازی معنوی و عقیدتی دارند و آگاه سازی از مسائلی که جوانان را تهدید می کند از جمله اعتیاد و معضلات روز جامعهریال نیازمند چاره اندیشی و ارائه راهکارهایی است.

این مستند ساز گلستانی تاکید کرد: امروز هنرمندان متعهد و معتقد به ارزشهای دینی و اسلامی وظیفه ای بس سنگین تر از دهه های گذسته دارند و می طلبد که زحمت های فراوانی را انجام دهند.