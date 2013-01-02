دبیر کل کمیته ملی المپیک از عطاالله بهمنش عیادت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک و محمد رضا طالقانی، رئیس فدراسیون پهلوانی و زور خانه‌ای همراه با عباس زندی، رضا رضوان، علی قلم سیاه و جمعی دیگر از پیشکسوتان ورزش کشور ضمن عیادت از عط الله بهمنش برای این پیشکسوت عرصه رسانه، آرزوی سلامتی کردند.

در این دیدار افشارزاده، استاد بهمنش را جزو سرمایه‎های معنوی ورزش کشور دانست و تاکید کرد: بر همه ما واجب است تا قدر این عزیزان را بدانیم چرا که پیشکسوتانی همچون بهمنش در گذشته که امکانات چندانی نبود و تنها به خاطر عشق‌شان زحمات زیادی برای ورزش کشور ما کشیده‌اند نباید زحمات و تلاش‌های‌شان به فراموشی سپرده شود چرا که ورزش ایران به امثال استاد بهمنش بدهکار است.

دبیر کل کمیته ملی المپیک ادامه داد: پیشکسوتان ورزش چه در عرصه رسانه و چه در عرصه قهرمانی برای ما ارزش و اهمیت زیادی دارند چرا که آنها بخشی از تاریخ ورزش ایران بوده و باید قدر این تاریخ سازان و تاریخ نویسان و گزارش گران ورزش را بدانیم و از تجارب و دانسته‌های‌‍شان نهایت بهره ببریم.

افشار زاده همچنین گفت: کمیته ملی المپیک وظیفه خود می‌داند تا از پیشکسوتان و قهرمانان عرصه خبر در چنین مواقعی حمایت کند و از مردم بخصوص جامعه ورزش می‌خواهم هیچوقت افرادی را که در گذشته صادقانه برای سربلندی ورزش ما تلاش کرده‌اند را تنها نگذارند.

در این دیدار استاد بهمنش ضمن تشکر از طالقانی و افشارزاده گفت: متاسفانه کسی به دیدن ما قدیمی‌ها نمی‌آید و امروز که شما را می‌بینم بسیار خوشحالم و امیدوارم این رفتار و حرکات پهلوانی ادامه داشته باشد.

در خاتمه عیادت از پیشکسوت رسانه‎ای کشور، پهلوان عباس زندی که از کتابخانه ارزشمندی در خصوص ورزش دارند اعلام آمادگی کرد تا مجموعه کتاب‌های خود را به جامعه ورزش تقدیم کند تا همه از آن بهره ببرند.

دبیر کل کمیته ملی المپیک هم ضمن استقبال و تشکر از این حرکت پیشکسوت ورزش کشور اعلام کرد: کمیته ملی المپیک این آمادگی را دارد تا اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده تا طی مراسمی کتابخانه ارزشمند فوق با تعیین مکانی مشخص در اختیار جامعه ورزش قرار گیرد.

به گزار خبرگزاری مهر، عطاالله بهمنش متولد 24 فروردین1302 از کرمانشاه و دارای هفت فرزند است. بهمنش نخستین گزارشگری زنده ورزشی در ایران و از رادیو را در سال 1337 برای رقابت دو و میدانی میان تیم ملی ایران و عراق از صدای ایران انجام داد.

بهمنش روزنامه‌نگاری و نویسندگی را از دی ماه ۱۳۳۰ در مجله ورزشی "نیرو و راستی" آغا زکرد. وی در سال‌های 1333 تا 1337 در نشریه امید ایران نیز می‌نوشت و پس از آن نیز از نویسندگان اصلی هفته‌نامه کیهان ورزشی به شمار می‌آمد. بهمنش با نشریاتی همچون روزنامه اطلاعات، گلبانگ‏، روزنامه ری وایران ورزشی هم همکاری داشت.

کتاب "جام جهانی فوتبال از آغاز تا 2002" کتابی از عطاالله بهمنش و محمود اکرامی است که به تاریخ جام جهانی فوتبال می‌پردازد و "بازیهای المپیک از آغاز تا امروز" که به تاریخ بازی‌های المپیک می‌پردازد و "گام به گام با جام" و "تفسیر و آلبوم فوتبال جام جهانی اسپانیا 1982" از دیگر کتاب‎های بهمنش است.