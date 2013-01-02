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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۱۸

در شهرستان کمیجان/

اولین دوره تربیت معلم ترجمه و مفاهیم قرآن کریم برگزار می شود

اولین دوره تربیت معلم ترجمه و مفاهیم قرآن کریم برگزار می شود

اراک- خبرگزاری مهر: مدیر موسسه قرآن و عترت مبین کمیجان گفت: اولین دوره تربیت معلم ترجمه و مفاهیم قرآن کریم استان در این شهرستان برگزار می شود.

سید حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: دوره تربیت معلم ترجمه و مفاهیم قرآن کریم برای نخستین بار در استان مرکزی به همت موسسه قرآن و عترت مبین کمیجان در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه این دوره آموزشی از 8 دی ماه آغاز شده است٬ گفت: دوره تربیت معلم ترجمه و مفاهیم قرآن کریم تا پایان بهمن ماه سال جاری ادامه دارد.

مدیر موسسه قرآن و عترت مبین کمیجان دارا بودن حداقل 22 و حاکثر 35 سال٬ دارا بودن حداقل مدرک دیپلم٬ قبولی در آزمون ورودی شفاهی و کتبی٬ قبولی در مصاحبه٬ داشتن ۲ سال سابقه تدریس را از شرایط شرکت در این دوره عنوان کرد.

حسینی با بیان اینکه این دوره در 2 بخش حضوری و غیر حضوری برگزار می شود٬ اضافه کرد: بخش حضور شامل 102 ساعت و بخش غیر حضوری شامل 86 ساعت آموزش است.

وی با اشاره به اینکه در این دوره 2 گروه خواهران و برادان حضور دارند٬ خاطر نشان کرد: اولین دوره تربیت معلم ترجمه و مفاهیم قرآن کریم استان با حضور 25 مربی این شهرستان در حال برگزاری است.

مدیر موسسه قرآن و عترت مبین کمیجان در پایان تصریح کرد: به شرکت کنندگان در اولین دوره تربیت معلم ترجمه و مفاهیم قرآن کریم که امتیاز لازم را کسب کنند٬ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گواهینامه اعطا خواهد شد.

کد مطلب 1782315

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