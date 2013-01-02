انجمن حمایت از بیماران تالاسمی در خراسان شمالی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: به زودی انجمن حمایت از بیماران تالاسمی در استان راه‌اندازی می‌شود.

مهری فرشاد عنوان کرد: در حال حاضر تمام خدمات دارویی و تزریقی این بیماران به صورت رایگان در مراکز دولتی ارائه می‌شود.

وی افزود: با راه‌اندازی انجمن حمایت از این بیماران به همت یکی از بیماران تالاسمی استان، مشکلات آن‌ها به طور کامل پیگیری خواهد شد.

فرشاد تصریح کرد: 44 بیمار تالاسمی در استان شناسایی شده‌اند و خدمات درمانی این بیماران در مرکز استان و شهرستان‌های مختلف انجام می‌شود.

وی گفت: تالاسمی نوعی کم خونی ارثی و ژنتیکی است که به علت اشکال در ساخت زنجیره‌های پروتئینی هموگلوبین به وجود می‌آید.

تاکید استاندار خراسان شمالی بر تبیین مضرات اعتیاد

استاندار خراسان شمالی گفت: ضروری است بصیرت و آگاهی جامعه بویژه جوانان نسبت به اثرات زیانبار و جبران ناشدنی اعتیاد تقویت شود.

محمود احمدی بیغش با اشاره به جنگ نرم و ابعاد آن عنوان کرد: دشمن با سوق دادن جوانان به سمت مواد مخدر، در پی آن است که این قشر ارزشمند را از درون تهی کند.

وی افزود: مواد مخدر ابزاری قوی برای تخریب جامعه بویژه قشر جوان است که امروزه دشمن برای رسیدن به اهدافش از آن سود می جوید.

رییس شورای هماهگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی بر نقش کاربردی رسانه ها از جمله صدا وسیما در تبیین اهمیت پیشگیری و مقابله با اعتیاد و شناخت ماهیت اسفبار آن تاکید کرد.

احمدی بیغش خواستار تولید و تقویت برنامه هایی برای ایجاد فضای معرفت نسبت به این آسیب اجتماعی و بیان مخاطرات و پیامدهای مخرب آن برای جامعه شد.

تجهیز و افزایش فضا در کارگاه های حرفه آموزی زندان اسفراین

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان شمالی در بازدید از زندان اسفراین بر تجهیز و افزایش فضای کارگاه های حرفه آموزی این زندان تاکید کرد.

محمدعلی بلوکی توسعه فضای فیزیکی و تجهیز کارگاه های حرفه آموزی و اشتغال را از ضروریات دوران حبس زندانیان دانست و افزود: حرفه آموزی و یادگیری شغل در زندان، انگیزه تخلف در دوران حبس و پس از آن(آزادی) را در افراد کاهش می دهد، چرا که انسان بالطبع گرایش به داشتن زندگی آرام، بی دغدغه و آبرومندانه دارد.

وی هدف از برگزاری دوره های حرفه آموزی و اشتغال در زندان ها را کمک به معیشت خانواده ها و جلوگیری از بازگشت مجدد مددجویان به محیط زندان ذکر و اضافه کرد: کارگاه های حرفه آموزی اسفراین برخی کاستی ها از لحاظ تجهیزات و فضای فیزیکی دارند که این معایب به زودی برطرف خواهند شد.