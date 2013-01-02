به گزارش خبرنگار مهر، حمید مکارم در نشستی با اصحاب رسانه قم که با حضور رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از ظهر چهارشنبه در دفتر نمایندگی وزارت خارجه قم برگزار شد در ابتدا به ظرفیت رسانهای قم اشاره کرد و گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند قم یک شهر بین المللی است برای رسیدن به جایگاه واقعی خود باید زیرساختهای آن فراهم شود که رسانه های فعال و قوی یکی از زیر ساخت های آن می باشند.
وی افزود: رسانههای بازوی فعال سیاست خارجی در هر کشور هستند به طوری که بعد از جنگ جهانی دوم و در جنگ سرد توپخانههای نظامی دشمن به توپخانههای رسانهای تبدیل شدند.
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قم گفت: قم به لحاظ حضور بارگاه مطهر حضرت معصومه(س) و مراجع معظم تقلید که فرامرزی است و همچنین حوزه علیمه قم به دومین کانون رسانهای کشور تبدیل شده است.
وی ادامه داد: پیامهای مراجع معظم تقلید باید به دقت منعکس شود و از طرفی تحولات دنیا نیز به سرعت از طریق رسانهها بیان شود تا بدنه حوزه علمیه اشراف جدی به مسائل گوناگون داشته باشد و در این زمینه باید اعتراف کنیم سهم اخبار خارجی در رسانههای قم کم است.
مکارم وجود طلاب خارجی و استفاده از اخبار و تحلیل آنان را یکی از ابزار مهم اصحاب رسانه قم جهت کسب اخبار بین المللی دانست که در هیچ جای دیگر وجود ندارد.
وی در پایان تأکید کرد: موضع گیریهایی که در قم نسبت به مسائل جهان اسلام صورت میگیرد باید با دقت کامل منعکس شود و رسانههای استان باید فضای قم را برای خیزش بین المللی که یکی از منویات مقام معظم رهبری است فراهم کنند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم با اشاره به حضور بارگاه مطهر حضرت معصومه (س)، مراجع معظم تقلید و حوزه علمیه از قم به عنوان دومین کانون رسانه ای کشور نام برد.
به گزارش خبرنگار مهر، حمید مکارم در نشستی با اصحاب رسانه قم که با حضور رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از ظهر چهارشنبه در دفتر نمایندگی وزارت خارجه قم برگزار شد در ابتدا به ظرفیت رسانهای قم اشاره کرد و گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند قم یک شهر بین المللی است برای رسیدن به جایگاه واقعی خود باید زیرساختهای آن فراهم شود که رسانه های فعال و قوی یکی از زیر ساخت های آن می باشند.
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