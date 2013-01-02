2000 راس اسب و حیوانات تک سمی تحت پوشش در استان کرمانشاه تست مالئین قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شاهرخ یارویسی با بیان اینکه بیماری مشمشه یکی از بیماری های عفونی کشنده وخطرناک در حیوانات تک سمی مانند اسب و همچنین گربه سانان (شیر، ببر و ...) است، اظهار داشت: عامل این بیماری یک نوع باکتری است که از حیوان به انسان قابل انتقال بوده و در صورت سرایت، برای انسان ممکن است مرگ آفرین باشد.

یارویسی افزود: در راستای کنترل و پیشگیری بیماری مشمشه و تامین بهداشت انسانی، اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه با توجه به موقعیت استان و سیاست های سازمان دامپزشکی کشور طی 9 ماهه سال جاری دو هزار راس اسب و سایرحیوانات تک سمی موجود در حدود 80 مرکز پرورش اسب و باشگاه سوارکاری را تحت پوشش تست مالئین قرار داد که طی این عملیات تعداد 10 راس دام بیمار تشخیص و معدوم شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه باکتری ذکر شده با ورود به بدن دام به سه شکل حاد، مزمن و مخفی علائم خاصی را بروز می دهد به کلیه مالکین باشگاه های سوارکاری، پرورش دهندگان اسب و کسانی که به هرنحوی با این نوع دام سروکار دارند توصیه می شود در هنگام جابجایی دام با مراجعه به دامپزشکی مجوز حمل دام (مبداء به مقصد) دریافت کنند.

یارویسی گفت: همچنین توصیه می شود در زمان مراجعه کارشناسان دامپزشکی جهت آزمایش همکاری لازم ر اداشته باشند، از مراکز معتبر دام مورد نیاز خود را خریداری نمایند، در صورتی که دام بیمار تشخیص داده شد همکاری لازم را در جهت معدوم کردن آن با کارشناسان دامپزشکی بعمل آورند و در صورت بروز علائم بیماری تنفسی یا وجود زخم روی پوست حتما دامپزشکی را مطلع کنند .

مرادیان: پیشگیری در بیماری های دامی سرمایه گذاری برای بهداشت جامعه است

مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمانشاه : در دامپزشکی آنچه که از اهمیت بسزایی برخوردار است بحث پیشگیری از بیماری ها است و باید در زمینه سلامت و بهداشت سرمایه گذاری شود.

به منظور تعامل بیشتر دیوان محاسبات با با وظایف دامپزشکی ، دکتر نادر پرور بهدفتر دیوان محاسبات کشور رفت و به ارائه توضیحاتی درخصوص وظایف و عملکرد دامپزشکی پرداخت و درخواست همکاری ، مساعدت و ارائه راهنمایی های لازم در راستای انجام وظایف قانونی را کرد.

در ابتدای این دیدار مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با بیان وظایف گسترده دامپزشکی گفت : سازمان دامپزشکی کشور دو نقش اساسی و مهم را بر عهده دارد .

نادر پرور افزود: اولین وظیفه حفظ و حراست از سرمایه های دامی کشور و به تبع آن ، منطقه و دومین وظیفه اش بحث ارتقاء بهداشت عمومی و در واقع مقابله و پیشگیری از بیماری های قابل انتقال از دام به انسان است.

وی گفت : نقش اول اقتصادی است و با توجه به سرمایه گذاری عظیمی که در حوزه دام و طیور کشور صورت گرفته ، که بعد از صنعت نفت بیشترین سرمایه گذاری در این حوزه بوده و حفظ این سرمایه ملی بر عهده سازمان دامپزشکی کشور است که با پیشگیری و واکسیناسیون بموقع این سرمایه را حفظ کرده و در تلاش است که بتواند در بحث تولید و همچنین خودکفایی محصولات دامی گام های اساسی را بردارد.

پرور ادامه داد: وظیفه دوم نقش بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور است که ازبیش از یک هزار و709 بیماری که تاکنون شناخته شده است چیزی در حدود 832 مورد این بیماری ها قابلیت انتقال به انسان را دارد که این مسئله بیانگر این است که تقریباً 50درصد این بیماری ها از دام و فرآورده های دامی به انسان منتقل می شود که این بحث و مقابله با بیماری ها مربوط به حوزه کاری سازمان دامپزشکی کشور است.

مدیرکل دیوان محاسبات استان نیز گفت: در دامپزشکی مانند سایر مراکز بهداشتی آنچه که از اهمیت بسزایی برخوردار است بحث پیشگیری از بیماری ها است و باید در زمینه سلامت و بهداشت سرمایه گذاری شود چرا که پیشگیری و حفظ سلامت در دام موجب جلوگیری از انتقال بیماری های قابل انتقال به انسان خواهد شد و از اتلاف سرمایه و هزینه کردن جهت درمان بیماری ها کاسته خواهد شد.

بهمن مردانیان افزود: ما در هرزمینه ای که بتوانیم و قانون اجازه دهد به ادارات استانی و خصوصا دامپزشکی که با بهداشت و سلامت عمومی سروکار دارد کمک می کنیم و امیدواریم بتوانیم در توسعه استان کرمانشاه مفید بوده و در حل مشکلات تاثیر گذار باشیم .

شایان ذکر است، این دیدار در محل دفتر مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمانشاه برگزار شد و علاوه بر مدیرکل دامپزشکی ، معاون اداری پشتیبانی و ذیحساب دامپزشکی نیز حضور داشتند.

ستاداقامه نماز استان کرمانشاه ؛ اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه را بعنوان دستگاه برتر معرفی کرد

ستاداقامه نماز استان کرمانشاه، اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه را بعنوان دستگاه برتر معرفی کرد.

ازسوی ستاد اقامه نماز استان درخصوص رعایت چارچوب های برنامه ریزی و فعالیت منسجم در اجرای برنامه های توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در ارزیابی های سال 1390 کلیه دستگاهها،دبیر شورای اقامه نماز استان از این اداره کل تقدیر کرد.

به همین منظور دبیرستاد اقامه نماز کرمانشاه ، با اهداء لوح از اقدامات و فعالیت های اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه تقدیر کرد.

در متن تقدیر نامه آمده است؛

ستاد اقامه نماز در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری مدظله العالی که فرمودند : ((جمع داوری عالی رتبه ای ، سهم هر دستگاه را از تشویق و تقدیر و یا خدای ناخواسته از توبیخ و سرزنش به او بپردازد )) با تشکیل هیات داوری ، نسبت به ارزیابی فعالیت های سال 90 کلیه دستگاه ها در امر نماز اقدام و براساس نظر این هیات اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه را جهت رعایت چارچوب های برنامه ریزی و فعالیت منسجم در اجرای برنامه های توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز دستگاه شایسته تقدیر می داند.

این جانب از همه مسئولان و دست اندرکاران امر نماز در آن دستگاه تشکر کرده و امیدوارم تلاش های بعمل آمده مرضی خداوند متعال قرار گیرد.

علی مولوی- دبیرستاد اقامه نماز کرمانشاه



