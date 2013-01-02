صنوف مزاحم از سطح شهر قدس جمع آوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ کامران محمدخانی اظهار داشت: با مشارکت نیروی انتظامی، پلیس راهور، واحدهای سد معبر، زیبا سازی و اداره حمل و نقل و ترافیک طرح ضربتی جمع آوری خودروهای صنوف مزاحم در سطح خیابان شهید بهشتی اجرایی شد.

وی افزود: ساماندهی مشاغل مزاحم و جلوگیری از توسعه و گسترش این نوع مشاغل امری مهم تلقی می شود که در همین راستا تاکنون حوزه معاونت خدمات شهری اقدام به ساماندهی و جمع آوری خودروها و تجهیزات صنوف مزاحم در سطح شهر کرده است.

این مسئول گفت: از نظر برنامه ریزی شهری و قانون شهرداریها آن دسته از مشاغلی که در حیات شهر و شهروندان ایجاد مزاحمت و خلل می کنند مشمول مشاغل مزاحم می شوند و ساماندهی آنها نیز از اولویتهای مهم شهرداری است.

افتتاح چندین پروژه های عمرانی از سوی شورا و شهرداری قدس در دهه فجر



سرپرست شهرداری قدس طی بازدید از برخی پروژه هااظهار داشت: تلاش بر این است که چندین پروژه عمرانی بزرگ در حال احداث شهر، تا قبل از دهه فجر تکمیل و در این ایام افتتاح شوند و در اختیار شهروندان قرار گیرند.

محسن چییایی ادامه داد: پارکهای "دانشجو" و "ابوریحان" و مجتمع فرهنگی توریستی "ایران ما" از جمله پروژه ای بزرگ شهری است که به منظور تسریع و نظارت در روند اجرای آنها مورد بازدید قرار گرفتند.

در این راستا سرپرست شهرداری قدس ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته، بر تسریع در اجرای این پروژه تاکید کرد.

فراخوان جشنواره شعر فجر "از ماه تا خورشید"



فراخوان سومین جشنواره شعر فجر شهرستان ملارد با عنوان "از ماه تا خورشید" اعلام شد، انقلاب و شهدا، جنگ نرم و بیداری اسلامی، اهل بیت و انتظار، سبک زندگی و آزاد مضمون شعرهای این جشنواره هستند.

این جشنواره با همکاری انجمن شعر فرهنگسرای بعثت شهرداری صفادشت، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره آموزش و پرورش شهرستان ملارد، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد، کانون فرهنگی آموزش و پرورش شهرستان و واحد فرهنگی گلزار شهدای شهر ملارد برگزار می شود.

علاقمندان تا ۱۲ بهمن ماه فرصت دارند آثار خود را به یکی از مراکز فرهنگسرای بعثت به شماره تماس ۶۵۴۳۷۰۳۰، واحد فرهنگی گلزار شهدای شهر ملارد به شماره تماس ۶۵۹۹۷۰۹۸ یا کانون فرهنگی آموزش و پرورش شهرستان ملارد به شماره تماس ۶۵۹۹۵۸۰۵ تحویل دهند.

مراسم پایانی و محفل شعر جشنواره شعر فجر "از ماه تا خورشید"، ۲۵ بهمن سالجاری در سالن همایش شورای اسلامی شهر صفادشت ساعت ۱۴:۳۰با حضور جمع شاعران و شعردوستان برگزار خواهد شد.

همایش روابط سالم بین زوجین و اصلاح آن با رهنمودهای دینی برگزار شد



خانه جوان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس همایش دینی-اعتقادی را با عنوان روابط سالم بین زوجین و اصلاح آن با رهنمودهای دینی در سالن اجتماعات خانه جوان برگزار کرد، این همایش با هدف آموزش اصول صحیح روابط در خانواده و تاکیدات دینی در این زمینه و با سخنرانی کارشناس قرآنی سازمان فرهنگی ورزشی و با استقبال خوب بانوان اهالی خاکسار برگزار شد.

کارشناس قرآنی سازمان ضمن تاکید بر رعایت ویژگیهای روابط سالم بین زوجین گفت: زوج باید احساس خوشایندی نسبت به یکدیگر داشته باشد، از جمله راهکارها جهت شیرینتر شدن زندگی و عزیزتر شدن زوجین نسبت به یکدیگر وجود دارد که از جمله این موارد می توان به صداقت در گفتار، مسلط بودن به اعصاب خود، توجه نقاط مثبت یکدیگر، نرنجاندن یکدیگر در جمع، حفظ کردن نشاط و شادابی، و نگذاشتن منت برای یکدیگر اشاره کرد.

عذرا مشایخی دوستی و رفاقت متقابل، رعایت حریم شخصی از سوی طرفین، نداشتن خواسته ها و تقاضاهای غیر معقول از یکدیگر، مسئولیت پذیری، داشتن احساس امنیت در کنار یکدیگر، پذیرفتن یکدیگر بدون قضاوت دیگران و وجود آرامش و عدم تنش و خشم از سوی طرفین را از دیگر ویژگیهای رابطه سالم بین زوجین بر شمرد.

علاقمندان می توانند جهت اطلاع از زمان و موضوعات همایش ها به سامانه ۳۰۰۰۴۶۸۸ پیامک ارسال کنند.