سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی 32 هزار میلیارد ریال افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رحیمی افزود: در هشت ماه سال جاری حجم سرمایه گذاری مورد اظهار از سوی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی برمبنای مجوزهای فعالیت صادره به 32 هزار و 485 میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی همچنین مجموع مجوزهای سرمایه گذاری صادره از ابتدای سال جاری تا کنون را 293 فقره اعلام کرد که حاکی از رشد 82 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در رابطه با میزان اشتغالزایی مجوزهای مورد صدور گفت: با اجرای طرح ها و پروژه های تعریف شده برای هزار و 149 نفر اشتغالزایی فراهم خواهد شد.

وی در ادامه از صدور 28 مجوز سرمایه گذاری در هشت ماهه سال جاری خبر داد و افزود: مجوزهای فعالیت اقتصادی در منطقه در سال جاری به 170 مورد رسیده و در این مدت نیز 60 پروانه بهره برداری بازرگانی از سوی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری صادرشده است.

رحیمی تعداد پروانه های بهره برداری تولیدی را 35 فقره اعلام و در خصوص دلائل افزایش آمارهای مزبور در حوزه جذب سرمایه گذاری اظهار داشت: ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری با تجمیع و تمرکز تمامی مدیریت ها و واحدهای مرتبط فعال در این حوزه،حذف تشریفات غیرضروری اداری و صدور مجوزها در کمترین زمان ممکن از جمله دلائل رشد مثبت در زمینه جذب سرمایه گذار است.

وی جذب سرمایه گذار و تامین شرایط لازم برای ایجاد اشتغالزایی مولد را از مهمترین اهداف تاسیس مناطق آزاد عنوان کرد و در خصوصی مهمترین مزایای سرمایه گذاری در این منطقه گفت: قرارگرفتن منطقه آزاد انزلی در مسیر بین المللی شمال جنوب، نزدیکی جغرافیایی به پایتخت کشور و مراکز تولیدی و بازار مصرف داخلی و کشورهای حاشیه دریای خزر، داشتن بزرگترین و فعال ترین بندرایران در شمال کشور، وجود ظرفیت های فراوان در حوزه های فرآوری محصولات سلولزی، شیلاتی، کشاورزی، فولادی، تولید خودرو، داشتن زیرساخت های مناسب و متعدد حمل و نقل هوایی، دریایی، جاده ای و وجود ظرفیت های فراوان در بخش های مختلف صنعت گردشگری از مهمترین پتانسیل های موجود برای سرمایه گذاری در این منطقه است.

رئیس هیئت مدیره منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه با تعیین راهبردها و پهنه بندی های مختلف در طرح جامع مصوب سازمان در محدوده منطقه و 100 فرصت امکان سنجی شده برای سرمایه گذاری، نقشه راه جهت جذب سرمایه گذار موجود است، افزود: حلقه تکمیل کننده و تعالی بخش ظرفیت های پیش گفته قوانین و معافیت های حمایتی متعدد منطقه است که زمینه ساز سودآوری سرمایه گذاری در منطقه مزبوراست.

وی یادآورشد: معافیت مالیاتی 20 ساله بردرآمد و دارایی از تاریخ بهره برداری هرگونه فعالیت اقتصادی، آزادی مشارکت سرمایه گذار خارجی تا سقف 100 درصد به همراه تضمین و آزادی کامل ورود و خروج سرمایه از مهمترین مزایای ثبت شرکت و فعالیت تجاری در منطقه آزاد انزلی است که نقش موثری درکاهش هزینه های تولید محصولات به منظور بالا بردن ظرفیت رقابت با کالاهای مشابه خارجی دارد.