هیئات مذهبی کرمانشاه در اجتماعی یکسان عزاداری می کنند

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هیئت های مذهبی، دسته جات عزاداری و مردم شهر کرمانشاه برای اولین بار در کنار مسجد جامع شهر کرمانشاه به عزاداری سید و سالار شهیدان دشت کربلا می پردازند.

وی ساعت شروع مراسم روزاربعین حسینی را 10 صبح روز 14 دی ماه سال جاری مقابل درب مسجد جامع شهر کرمانشاه عنوان کرد.

سروری همچنین از حضور مداحان برجسته و نامی اهل بیت در این مراسم خبر داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: درمراسم عزاداری روز اربعین حسینی هیئت های مذهبی نیزمتشکل از دانش آموزان و فرهنگیان شهر کرمانشاه نیز شرکت می کنند.



