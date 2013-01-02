پیام تسلیت حاجی بابایی در پی درگذشت حضرت آیت الله تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش به مناسبت درگذشت عالم ربانی آیت الله مجتبی تهرانی آمده است: با کمال تأسف خبر درگذشت عالم ربانی و مجاهد نستوه «حضرت آیت‌الله مجتبی تهرانی» که عمر گرانقدر خویش را صرف تربیت شاگردانی فاضل و ترویج دین مبین اسلام کرد، دریافت و باعث حزن و اندوه فراوان اینجانب شد.

لذا بر خود لازم می‌دانم درگذشت این معلم گرانقدر و عالم مجاهد ربانی را به مقام معظم رهبری، روحانیت مبارز، طلاب حوزه‌های علمیه و مردم شریف ایران اسلامی و همچنین فرهنگیان و دانش‌آموزان تسلیت گفته، علو درجات و غفران الهی برای آن مرحوم و شکیبایی برای بیت معزز آن عالم جلیل القدر از درگاه ایزد منان مسألت کنم.

