پیام تسلیت امام جمعه ورامین در پی درگذشت آیت الله تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی در پیامی ارتحال عالم ربانی و عبد صالح مرحوم آیت‌ الله مجتبی کلهر تهرانی مشهور به آقا مجتبی تهرانی را تسلیت گفتند و از مقام علمی و عملی ایشان تجلیل کرد؛ در متن این پیام تسلیت آمده است:

"درگذشت عالم ربانی و عبد صالح، آیت ‌الله مجتبی کلهر تهرانی را به حضرت بقیه الله ارواحنا له الفداء و نیز به علمای اعلام و عموم مردم متدین و وفادار ایران اسلامی به ویژه بهره مندان از نفس گرم او به ویژه خاندان مکرم ایشان صمیمانه تسلیت عرض می کنم.

این شاگرد امام خمینی(ره) عمر پر برکت خودرا برای نشر معارف ناب اسلامی و اهل بیت(ع) گذرانید و عمری رابه توجه دادن مردم به ساحت قدس امام زمان (عج) صرف کرد.

از خداوند متعال علو درجات و رحمت و مغفرت واسعه برای ایشان و اجر جزیل و توفیق برای بازماندگانش مسئلت می کنم".